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19:43 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Рева: К 2018 году число получателей субсидий сократится на треть

Андрей Рева заявил, что к 2018 году получателей субсидий будет на треть меньше.

Источник: Telegraf.com.ua

До 1 января 2018 года число получателей субсидий в Украине сократится на треть — до 5 млн домохозяйств. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью DT.UA, передает Украинская правда.

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Отвечая на вопрос о влиянии повышения минимальной зарплаты на количество получателей субсидий, глава Минсоцполитики рассказал, что наибольшее количество социально незащищенных, которые не могут заплатить за ЖКХ, Украина должна была получить на конец отопительного сезона 2017.

«Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8−9 млн. Фактически на январь 2017 года их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением. Поскольку стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 года субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Примерно треть отсеется», — отметил Рева.

В начале марта Рева заявил, что жилищные субсидии сейчас получают 6,6 миллиона украинских семей, а в течение всего отопительного сезона 2016−2017 гг государственной поддержкой воспользовались 7,4 млн домохозяйств.

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