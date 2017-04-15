Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Что такое умный дом?
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото)
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Полюс холода
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14События недели в фотографиях
10Уйгурская проблема Китая
19:21 (мск), источник: РБК - Украина

Доктор Комаровский сравнил Верховную Раду с «психбольницей»

Популярный телеведущий и врач Евгений Комаровский назвал главной проблемой Украины правовой нигилизм, который приводит к беззаконию во власти.

При этом доктор признался, что видит Верховную Раду Украины, как «психиатрическое отделение», а все государство — «большой клиникой», которой нужен хороший «хирург». Об этом он сказал в интервью «ГОРДОН».

Читайте также
Назван самый богатый нардеп Верховной Рады

«Беда нашей страны в том, что те, кто пишет правила, демонстрируют вопиющий нигилизм по отношению к им же придуманным правилам. Они считают себя за пределами законов. Мы видим, что 99% забравшихся на вершины власти поднялись через клевету, воровство, злоупотребление властью, неуважение к другим людям, нарушение Божьих заповедей, показуху и так далее. И какие мы даем молодежи образцы поведения? Вот смотри: депутат может ударить человека в прямом эфире, врать, на глазах у всей страны использовать мат, а политические силы могут обвешивать плакатами с нецензурной бранью всю страну и еще иметь за это кучу избирателей», — говорит Комаровский.

По словам доктора, он чувствует себя «чужим на этом празднике жизни» и стал по-другому смотреть на ситуацию в стране.

«Я постепенно стал на все смотреть как врач: есть психиатрическое отделение, называется Верховная Рада, вот отделение — Администрация Президента, есть отделение для буйных — не буду называть его. То есть по большому счету, государство — большая клиника. Но поменяв больничную администрацию, поставив нормального начмеда, применяя правильные лекарства, есть способы довести все до ума. Но пока я не вижу хорошего хирурга, который готов ампутировать и выбросить все ненужное», — считает доктор Комаровский.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Источник: число погибших в Алеппо достигло 70 человек
Макрон пообещал завоевать уважение Путина
В Петербурге арестован еще один вербовщик террористов
Опрос показал отношение россиян к отказу показывать Евровидение
СМИ: Трамп заявил о желании прокатиться в карете Елизаветы II
В РПЦ одобрили введение особого меню для верующих школьников
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь