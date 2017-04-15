Британский фрегат будет сопровождать российские корабли в районе Ла-Манша
В преддверии прохождения российских сторожевых кораблей через пролив в британском Минобороны заявили, что ВМС «сохраняют бдительность и всегда готовы защитить Британию».
В преддверии прохождения российских сторожевых кораблей через пролив в британском Минобороны заявили, что ВМС «сохраняют бдительность и всегда готовы защитить Британию».
ЛОНДОН, 15 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Сторожевой корабль ВМС Великобритании будет сопровождать группу российских кораблей, которые планируют пройти недалеко от британских берегов в субботу вечером, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.
«Сторожевой корабль Sutherland сегодня будет сопровождать российские военные корабли, которые, как ожидается, пройдут через
Глава министерства Майкл Фэллон заявил, что британские ВМС пристально наблюдают за передвижением российских ВМФ, используя все возможные способы.
Королевские ВМС сохраняют бдительность и всегда готовы защитить Британию. Наши военнослужащие следят за каждым движением кораблей, используя самые лучшие радары для слежения за курсом и скоростью
По словам командира сторожевого корабля Sutherland Эндрю Кэнала, подобная операция для флота является рутинной.