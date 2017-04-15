Британский фрегат будет сопровождать российские корабли в районе Ла-Манша

ЛОНДОН, 15 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Сторожевой корабль ВМС Великобритании будет сопровождать группу российских кораблей, которые планируют пройти недалеко от британских берегов в субботу вечером, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

«Сторожевой корабль Sutherland сегодня будет сопровождать российские военные корабли, которые, как ожидается, пройдут через Ла-Манш предстоящей ночью. Корабль обнаружил российские корабли ранним утром пятницы 14 апреля во время их движения в Северном море к проливу Па-де-Кале. К российским сторожевым кораблям класса “Стерегущий” “Сообразительный” и “Бойкий” позже присоединились танкер поддержки и буксир. Sutherland продолжит отслеживать передвижение группы по мере приближения ее к территориальным водам Великобритании», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Глава министерства Майкл Фэллон заявил, что британские ВМС пристально наблюдают за передвижением российских ВМФ, используя все возможные способы.