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19:54 (мск), источник: РИА Новости

Британский фрегат будет сопровождать российские корабли в районе Ла-Манша

В преддверии прохождения российских сторожевых кораблей через пролив в британском Минобороны заявили, что ВМС «сохраняют бдительность и всегда готовы защитить Британию».

Источник: РИА Новости

ЛОНДОН, 15 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Сторожевой корабль ВМС Великобритании будет сопровождать группу российских кораблей, которые планируют пройти недалеко от британских берегов в субботу вечером, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

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«Сторожевой корабль Sutherland сегодня будет сопровождать российские военные корабли, которые, как ожидается, пройдут через Ла-Манш предстоящей ночью. Корабль обнаружил российские корабли ранним утром пятницы 14 апреля во время их движения в Северном море к проливу Па-де-Кале. К российским сторожевым кораблям класса “Стерегущий” “Сообразительный” и “Бойкий” позже присоединились танкер поддержки и буксир. Sutherland продолжит отслеживать передвижение группы по мере приближения ее к территориальным водам Великобритании», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Глава министерства Майкл Фэллон заявил, что британские ВМС пристально наблюдают за передвижением российских ВМФ, используя все возможные способы.

Королевские ВМС сохраняют бдительность и всегда готовы защитить Британию. Наши военнослужащие следят за каждым движением кораблей, используя самые лучшие радары для слежения за курсом и скоростью
Майкл Фэллон
Министр обороны Великобритании

По словам командира сторожевого корабля Sutherland Эндрю Кэнала, подобная операция для флота является рутинной.

Комментарии
26
Андрей Гончаров
Плывут - слово для них точное. Наши - идут, они плывут, как...
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ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
«сохраняют бдительность и всегда готовы защитить Британию». Правильно.. А то каааак прыгнем! :-) Нужна России ваша Мусульманская Британия! :-)
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александр зыков
Британия давно уже не империя и сопровождение ею наших кораблей ничего не значат , но всё равно ей хочется вставить свои пять копеек , примазаться и вновь почувствовать себя великой , её потуги смешны ...
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