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19:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Макрон пообещал завоевать уважение Путина

Эммануэль Макрон, кандидат в президенты Франции, пообещал, что заставит российского лидера Владимира Путина уважать его в случае победы на выборах. Об этом он рассказал в интервью Jeune Afrique.

Источник: РИА "Новости"

Политик добавил, что он ничего не должен России. По его мнению, именно это поможет ему добиться расположения главы государства.

Россия — народ с великой культурой и длинной историей. Мы часто были союзниками, в том числе и во времена существования СССР. Но причин для того, чтобы позволять России действовать в нарушение международного права, нет
Эммануэль Макрон
Кандидат в президенты Франции

При условии победы на выборах он собирается развивать диалог с Москвой по урегулированию конфликтов на Украине и в Сирии, а также будет способствовать отмене экономических санкций совместно с властями Германии при условии «выполнения Россией своих обязательств».

Два тура президентских выборов во Франции состоятся 23 апреля и 7 мая. Помимо Макрона, основными кандидатами на главный государственный пост страны считаются Франсуа Фийон от партии «Республиканцы» и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Справка
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