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19:45 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко назначил пожизненные стипендии ликвидаторам пожара на ЧАЭС

В тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения погибли.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил пожизненные государственные стипендии работникам пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, соответствующий указ президент подписал сегодня, 15 апреля.

Отмечается, что в тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения, не совместимого с жизнью, погибли. Другие 59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами, заболевание которых связано с выполнением служебных обязанностей во время тушения пожара. За 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС умерли 17 работников пожарной охраны органов внутренних дел, принимавших участие в тушении пожара в день Чернобыльской катастрофы, 5 человек выехали за пределы Украины, передает УНИАН.

Как напомнили в пресс-службе, в 2006 году, согласно указу президента Украины от 10.05.2006 № 358, были учреждены пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС и ее охране 26 апреля 1986 года и вследствие значительного радиоактивного облучения получили инвалидность.

Однако в список стипендиатов не были включены работники, отдельные лица рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые также принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС именно 26 апреля 1986 года и вследствие значительного радиоактивного облучения заболели острой лучевой болезнью и которым установлена инвалидность, говорится в сообщении.

Учитывая это, глава государства подписал указ, которым предусмотрено назначить пожизненные государственные стипендии 22 работникам, лицам рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, в размере трех прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению ответственности военнослужащих и некоторых других лиц».

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