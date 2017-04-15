Дмитрий Рогозин: «Ситуация на Воронежском мехзаводе налаживается»

Ситуация на Воронежском механическом заводе налаживается, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter в субботу, 15 апреля. По словам Рогозина, «производственные дефекты устраняются, контроль за качеством усилен».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и губернатор Алексей Гордеев посетили Воронежский мехзавод, АО «Конструкторское бюро химавтоматики» и ПАО «ВАСО» в субботу, 15 апреля. Чиновники осмотрели производственную площадку.

На встрече гендиректор предприятия «Энергомаш», под управление которого решили перевести воронежский мехзавод, Игорь Арбузов доложил о проведенных испытаниях первого доработанного двигателя для ракеты-носителя «Протон-М». По словам Арбузова, первые поставки двигателей с устраненными дефектами для «Протона» запланированы на май 2017 года. Также вице-премьеру презентовали концепцию преобразований производств жидких ракетных двигателей на базе ВМЗ и КБХА в современный серийный завод по изготовлению второй и третей ступеней ракет-носителей.

Арбузов также отметил, что работникам завода увеличили зарплату. В январе 2017 года вице-премьер связал некачественную сборку двигателей ракет-носителей «Протон-М» со слабой культурой производства на мехзаводе и низкой зарплатой работников.

В ходе визита Дмитрий Рогозин провел совещание на АО «КБХА», сообщил пресс-центр облправительства. Вице-премьер поручил создать единый научно-технический совет предприятий ракетного и авиационного двигателестроения, следует из информации, опубликованной на странице Рогозина в соцсети.

Делегация побывала и на воронежском авиазаводе, где Алексей Гордеев и Дмитрий Рогозин ознакомились с ходом работ по созданию Ил-112 В.

— Разговор на Воронежском авиазаводе оказался не из приятных. Потребовал представить догоночный график работы над новой машиной, ­ — написал вице-премьера на своей странице в Twitter.

Контекст

Руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» в январе 2017 года. Поводом стали технологические проблемы, проявившиеся на огневых испытаниях. В двигателях нашли не соответствующий конструкторской документации припой (сплав для паяния). Специалисты Воронежского механического завода переберут 71 дефектный двигатель для ракет-носителей «Протон-М. Бракованные двигатели выпускали с 2015 года.