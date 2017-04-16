Самый состоятельный депутат Госдумы от Воронежской области заработал почти 167 млн рублей за год

Депутаты Госдумы России на днях обнародовали данные о своих доходах и имуществе. Воронежцам будет интересно, сколько же зарабатывают народные избранники от нашего региона.

Меньше всех депутатов Госдумы от Воронежской области заработала в 2016-м году Татьяна Сапрыкина от «Единой России».

Её доход составил 4 млн 678 тысяч рублей. Супруг не заработал ни копейки. В собственности у депутата квартира площадью 86,2 квадратных метра и седан Volvo 850. Причем собственником седана является её супруг.

Член «Единой России» депутат Андрей Марков в прошлом году заработал 3 млн 39 тысяч рублей. Его супруга пополнила семейный бюджет на 411 тысяч.

В собственности у народного избранника участки земли для жилищного строительства в 4,6 тысячи квадратных метров и для садоводства в 800 «квадратов». В общей собственности квартира в 128 квадратных метров и нежилое помещение — 13,9 «квадрата».

У супруги — участок в 1 тысячу «квадратов» для жилищного строительства, участок под садоводство в 959 кв. метров и квартира в совместной собственности 128 квадратных метров. Также жилое строение размером 52 «квадрата».

Семейный автопарк состоит из VW Touareg и Mini Cooper Countryman.

Алексей Журавлев, представляющий в нижней палате парламента партию «Родина», задекларировал доход в 4 млн 361 тысячу рублей.

В его собственности жилой дом в безвозмездном пользовании площадью 76 кв. метров и квартира в найма площадью 150 «квадратов». У каждого из двух детей в безвозмездном пользовании квартира в 130 квадратных метров.

Единоросс Сергей Чижов — основатель «Галереи Чижова» — заработал в прошлом году 4 млн 646 тысяч рублей. Он владеет земельным участком в 1193 «квадрата» под жилищное строительство, а также жилым домом в 1033 квадратных метра.

В собственности народного избранника есть мотоцикл ММ В3 3115.

Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов в прошлом году заработал 5 млн 349 тысяч рублей. Его супруга — 386 тысяч.

В собственности у коммуниста земельный участок под строительство площадью 2628 «квадратов». А также жилой дом в 281 кв. метр и квартира площадью 97 квадратных метров.

В собственности депутата мотороллер ТМ3.

Журналист и член «Единой России» Евгений Ревенко в минувшем году заработал 5 млн 373 тысячи рублей. Его жена принесла в семью 3 млн 446 тысяч.

В собственности у депутата квартира в 62 квадратных метра. А у его супруги — 65 «квадратов».

Владеет народный избранник иномаркой Range Rover, у супруги же Range Rover Evoque.

Среди всех депутатов Госдумы от Воронежской области лидером по заработку оказался основатель «Молвеста» и член «ЕР» Аркадий Пономарев.

Личный задекламированный доход депутата составил 166 млн 913 тысяч рублей. Его супруга Неля Пономарева заработала 15 млн 99 тысяч рублей. Также пополнил семейный бюджет ребенок — 104 тысячи рублей.

В собственности у Аркадия Пономарева 6 квартир, из которых 2 — в Испании. Также он владеет 13 земельными участками. У супруги парламентария, которая является председателем Общественной палаты Воронежской области, в собственности 3 квартиры, дом, 2 участка и гараж.