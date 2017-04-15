Politico: Трамп смотрел трансляцию пресс-конференции Лаврова и Тиллерсона в прямом эфире

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американский президент Дональд Трамп смотрел в прямом эфире трансляцию совместной пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщила газета Politico.

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Ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, она уточнила, что руководитель администрации США наблюдал за трансляцией пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств, состоявшейся по итогам визита Тиллерсона в Москву 11—12 апреля , в своем личном рабочем кабинете. Эта небольшая комната, предназначенная исключительно для главы государства, примыкает к Овальному кабинету Белого дома.

По завершении пресс-конференции Трамп, как заявил упомянутый источник, позвонил Тиллерсону, выразив мнение, что тот проделал «замечательную работу» и «излучал уверенность». Между тем от себя лично газета пишет, что «Лавров — ветеран на мировой (политической) сцене — в среду, как представлялось, переиграл» Тиллерсона.

Как подчеркивается в статье, Тиллерсон становится теперь «любимым министром Трампа». Нынешний шеф американской дипломатии «превратился в одного из самых частых гостей Белого дома», нередко присоединяясь к Трампу в жилых покоях за ужином в формате «один на один», а также за обедом вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом, отмечает «Политико».