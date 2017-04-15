Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Что такое умный дом?
В школах и детских садах введут новый предмет
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
14События недели в фотографиях
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22:00 (мск), источник: ТАСС

Politico: Трамп смотрел трансляцию пресс-конференции Лаврова и Тиллерсона в прямом эфире

По завершении встречи президент США позвонил госсекретарю и выразил мнение, что тот проделал «замечательную работу» и «излучал уверенность».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американский президент Дональд Трамп смотрел в прямом эфире трансляцию совместной пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщила газета Politico.

Читайте также
После встречи в Кремле: Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров

Ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, она уточнила, что руководитель администрации США наблюдал за трансляцией пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств, состоявшейся по итогам визита Тиллерсона в Москву 11—12 апреля, в своем личном рабочем кабинете. Эта небольшая комната, предназначенная исключительно для главы государства, примыкает к Овальному кабинету Белого дома.

По завершении пресс-конференции Трамп, как заявил упомянутый источник, позвонил Тиллерсону, выразив мнение, что тот проделал «замечательную работу» и «излучал уверенность». Между тем от себя лично газета пишет, что «Лавров — ветеран на мировой (политической) сцене — в среду, как представлялось, переиграл» Тиллерсона.

Как подчеркивается в статье, Тиллерсон становится теперь «любимым министром Трампа». Нынешний шеф американской дипломатии «превратился в одного из самых частых гостей Белого дома», нередко присоединяясь к Трампу в жилых покоях за ужином в формате «один на один», а также за обедом вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом, отмечает «Политико».

Согласно изложенной ею информации, за 83 дня пребывания Трампа у власти у Тиллерсона с ним состоялось больше встреч, чем у какого-либо другого члена президентского кабинета.

Если госсекретарь не находится в рабочей поездке за рубежом, они с Трампом ужинают тет-а-тет по меньшей мере раз в неделю, говорится в публикации
Читайте также
Трамп дал оценку работе Тиллерсона на переговорах в Москве

По свидетельству газеты, только в марте у Тиллерсона прошло восемь встреч с Трампом. За этот же период министр финансов США Стивен Мнучин — «еще один находящийся в фаворе член кабинета» — был якобы принят президентом только трижды.

«Не думаю, что когда-либо правдой было то, что Тиллерсон пользовался ограниченным влиянием. Он всегда пользовался влиянием, просто его еще не было видно снаружи», — сказал Эллиотт Абрамс, который претендовал на должность первого заместителя госсекретаря США. Его кандидатуру, однако, «зарубил» Трамп. В свое время Абрамс был заместителем помощника президента США Джорджа Буша- младшего по национальной безопасности.

С его точки зрения, Тиллерсон, шеф Пентагона Джеймс Мэттис и помощник Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер к настоящему моменту сформировали в новой администрации США «треугольник лиц, пользующихся самым большим влиянием, и оно, вероятно, сейчас растет из- за (нанесенного 7 апреля) удара по Сирии, поскольку тот стал столь успешным в военном и политическом плане».

Комментарии
5
наталья попова
в этом году 45 лет как американцы "были на луне" гриф секретно снять должны ..ждём и аплодируем заранее,такая лажа....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
Щаззз)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
Ну, хоть признал, что Лавров переиграл Тиллерсона и то хорошо. Зачем он приезжал, так и непонятно.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Макрон надеется, что сможет завоевать уважение Путина
Британский фрегат сопроводит корабли ВМФ РФ в районе Ла-Манша
Источник: число погибших в Алеппо достигло 70 человек
Макрон пообещал заставить Путина уважать его
Опрос показал отношение россиян к отказу показывать Евровидение
СМИ: Трамп заявил о желании прокатиться в карете Елизаветы II
В РПЦ одобрили введение особого меню для верующих школьников
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь