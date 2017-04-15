Politico: Трамп смотрел трансляцию пресс-конференции Лаврова и Тиллерсона в прямом эфире
По завершении встречи президент США позвонил госсекретарю и выразил мнение, что тот проделал «замечательную работу» и «излучал уверенность».
По завершении встречи президент США позвонил госсекретарю и выразил мнение, что тот проделал «замечательную работу» и «излучал уверенность».
ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американский президент Дональд Трамп смотрел в прямом эфире трансляцию совместной
Ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, она уточнила, что руководитель администрации США наблюдал за трансляцией
По завершении
Как подчеркивается в статье, Тиллерсон становится теперь «любимым министром Трампа». Нынешний шеф американской дипломатии «превратился в одного из самых частых гостей Белого дома», нередко присоединяясь к Трампу в жилых покоях за ужином в формате «один на один», а также за обедом вместе с
Согласно изложенной ею информации, за 83 дня пребывания Трампа у власти у Тиллерсона с ним состоялось больше встреч, чем у
По свидетельству газеты, только в марте у Тиллерсона прошло восемь встреч с Трампом. За этот же период министр финансов США Стивен Мнучин — «еще один находящийся в фаворе член кабинета» — был якобы принят президентом только трижды.
«Не думаю, что
С его точки зрения, Тиллерсон, шеф Пентагона Джеймс Мэттис и помощник Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер к настоящему моменту сформировали в новой администрации США «треугольник лиц, пользующихся самым большим влиянием, и оно, вероятно, сейчас растет из- за (нанесенного 7 апреля) удара по Сирии, поскольку тот стал столь успешным в военном и политическом плане».