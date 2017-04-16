Порошенко с семьей приехал на пасхальную службу
Глава государства привез пасхальные корзинки.
Глава государства привез пасхальные корзинки.
Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей присутствовал на пасхальной службе во Владимирском соборе Киева.
Праздничную литургию служит патриарх Киевский и всей
Как сообщал УНИАН, в Украину привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Его доставили регулярным рейсом в международный аэропорт «Борисполь». Сегодня огонь раздадут людям во многих церквях Украины.