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00:43 (мск), источник: УНИАН

Порошенко с семьей приехал на пасхальную службу

Глава государства привез пасхальные корзинки.

Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей присутствовал на пасхальной службе во Владимирском соборе Киева.

Праздничную литургию служит патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает ТСН. Глава государства принес в собор корзинки с пасхами.

Как сообщал УНИАН, в Украину привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Его доставили регулярным рейсом в международный аэропорт «Борисполь». Сегодня огонь раздадут людям во многих церквях Украины.

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