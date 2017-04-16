В Калифорнии 15 человек задержали за драку на демонстрациях против Трампа

Сотни людей собрались в местном центральном парке и неподалеку от него. Полиция сообщила о «большом количестве драк» и о том, что демонстранты кидают петарды.

Также, по данным правоохранителей, замечено множество случаев использования перцовых баллончиков. Несколько человек пострадали, у демонстрантов изъяли большое количество запрещенных предметов.

Ранее агентство Рейтер сообщало о многотысячном «налоговом марше» на улицах Нью-Йорка, участники которого требуют от президента США публикации его налоговой отчетности. Демонстрация проходит в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США.