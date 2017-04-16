В Калифорнии 15 человек задержали за драку на демонстрациях против Трампа

Сотни людей собрались в местном центральном парке и неподалеку от него. Полиция сообщила о «большом количестве драк» и о том, что демонстранты кидают петарды.
Также, по данным правоохранителей, замечено множество случаев использования перцовых баллончиков. Несколько человек пострадали, у демонстрантов изъяли большое количество запрещенных предметов.
Ранее агентство Рейтер сообщало о многотысячном «налоговом марше» на улицах Нью-Йорка, участники которого требуют от президента США публикации его налоговой отчетности. Демонстрация проходит в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США.
Более 150 протестов запланировано по всей стране и за ее пределами. Наряду с крупнейшими городами, такими как Вашингтон и Лос-Анджелес, проведение маршей также планируется в Европе, Японии и Новой Зеландии.
Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию. Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве.
«Я не думаю, что кому-то это интересно, за исключением прессы», — сообщил политик в ходе интервью телеканалу ABC в сентябре. Также он заявлял, что обнародовать декларацию рано, пока Налоговая служба США проводит ее аудит. В службе, в свою очередь, сообщили, что Трамп может опубликовать свою отчетность даже в ходе ее аудита, добавляет Рейтер.