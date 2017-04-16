Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Плохой начальник полезен для подчиненных
Россиянка создала бизнес с оборотом более 240 млн рублей в год
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Полюс холода
10Уйгурская проблема Китая
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
01:43 (мск), источник: РИА Новости

В Калифорнии 15 человек задержали за драку на демонстрациях против Трампа

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Демонстрация в калифорнийском Беркли переросла в потасовку сторонников и критиков президента США Дональда Трампа, в результате не менее 15 человек были задержаны, сообщает газета East Bay Times.

Источник: Reuters

Сотни людей собрались в местном центральном парке и неподалеку от него. Полиция сообщила о «большом количестве драк» и о том, что демонстранты кидают петарды.

Читайте также
СМИ узнали о желании Трампа прокатиться на карете Елизаветы II

Также, по данным правоохранителей, замечено множество случаев использования перцовых баллончиков. Несколько человек пострадали, у демонстрантов изъяли большое количество запрещенных предметов.

Ранее агентство Рейтер сообщало о многотысячном «налоговом марше» на улицах Нью-Йорка, участники которого требуют от президента США публикации его налоговой отчетности. Демонстрация проходит в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США.

Более 150 протестов запланировано по всей стране и за ее пределами. Наряду с крупнейшими городами, такими как Вашингтон и Лос-Анджелес, проведение маршей также планируется в Европе, Японии и Новой Зеландии.

Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию. Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве.

«Я не думаю, что кому-то это интересно, за исключением прессы», — сообщил политик в ходе интервью телеканалу ABC в сентябре. Также он заявлял, что обнародовать декларацию рано, пока Налоговая служба США проводит ее аудит. В службе, в свою очередь, сообщили, что Трамп может опубликовать свою отчетность даже в ходе ее аудита, добавляет Рейтер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Русский «папа всех бомб» превосходит американскую «маму» в два раза
Британский фрегат сопроводит корабли ВМФ РФ в районе Ла-Манша
Операция по эвакуации жителей в Сирии возобновилась после взрыва
В храме Христа Спасителя началась праздничная пасхальная служба
СМИ: Трамп смотрел выход к прессе Лаврова и Тиллерсона в эфире
Опрос показал отношение россиян к отказу показывать Евровидение
В Турции задержали более 40 человек, подозреваемых в связях с ИГ
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь