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02:55 (мск), источник: ТАСС

Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГ

Глава МИД Великобритании также считает, что Россия должна содействовать прекращению огня, «чтобы добиться политического урегулирования, которое освободит сирийцев» от власти Башара Асада.

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в его статье, опубликованной в субботу в газете Daily Telegraph.

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По словам главы МИД, Москва могла бы «присоединиться к коалиции, объединяющей более 60 стран, для борьбы против “Даиш” (арабское название ИГ) и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом (США Дональдом) Трампом». При этом, заверяет он, «Запад со временем поможет восстановить страну».

По версии Джонсона, нет сомнений в том, что в атаке с применением оружия массового поражения в провинции Идлиб принимали участие два самолета, которые «взлетели с авиабазы, где хранилось химическое оружие».

«Британские ученые изучили образцы, взятые с (тел и одежды) жертв нападения. Они (пробы) подтвердили наличие зарина или похожего на него (химического) вещества», — утверждает он.

Как считает глава МИД, Россия должна содействовать «реальному прекращению огня, чтобы положить конец использованию химического оружия и бочковых бомб, чтобы добиться политического урегулирования, которое освободит сирийцев» от власти президента Башара Асада.

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«Россияне спасли его. Они способны помочь добиться его ухода через контролируемый переходный процесс, который сохранит ключевые институты государства и принесет стране стабильное плюралистическое будущее», — полагает Джонсон.

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для бомбардировки города Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация.

Согласно российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак, а также применялись в Алеппо.

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