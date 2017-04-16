Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГ

ЛОНДОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в его статье, опубликованной в субботу в газете Daily Telegraph.

По словам главы МИД, Москва могла бы «присоединиться к коалиции, объединяющей более 60 стран, для борьбы против “Даиш” (арабское название ИГ) и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом (США Дональдом) Трампом». При этом, заверяет он, «Запад со временем поможет восстановить страну».

По версии Джонсона, нет сомнений в том, что в атаке с применением оружия массового поражения в провинции Идлиб принимали участие два самолета, которые «взлетели с авиабазы, где хранилось химическое оружие».

«Британские ученые изучили образцы, взятые с (тел и одежды) жертв нападения. Они (пробы) подтвердили наличие зарина или похожего на него (химического) вещества», — утверждает он.

Как считает глава МИД, Россия должна содействовать «реальному прекращению огня, чтобы положить конец использованию химического оружия и бочковых бомб, чтобы добиться политического урегулирования, которое освободит сирийцев» от власти президента Башара Асада.