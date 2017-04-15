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02:21 (мск), источник: РБК

Сеул сообщил о провалившейся попытке КНДР запустить ракету

КНДР попыталась осуществить новый ракетный запуск, который, по всей видимости, оказался неудачным, сообщает Южная Корея. Попытка была предпринята после того, как накануне в Пхеньяне впервые показали новые баллистические ракеты.

Источник: AP 2017

Северная Корея в воскресенье, 16 апреля, попыталась осуществить ракетный пуск. Однако попытка, предположительно, потерпела неудачу.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на представителя Минобороны страны сообщает, что Пхеньян пытался запустить ракету неустановленного типа из района портового города Синпо на восточном побережье страны.

Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в КНДР прошел военный парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2. Фотографию новых баллистических ракет, показанных на параде, опубликовало в своем Twitter издание The Independent.

Также, по данным Reuters, на параде были показана и межконтинентальные баллистические ракеты.

Сообщения об очередном ракетном запуске Пхеньяном поступают на фоне растущей напряженности в отношениях между КНДР и Соединенными Штатами, которые направили к Корейскому полуострову ударную группу ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson.

Комментарии
4
Снова Ванька.
Интиресна. Изламаными ракетками касаглазаи стриляют, а винаватыи снова Мирикашки?
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Сурей Жуков
Амереканская военная машина пытается запугать своими действиями весь мир. Исключительная нация, кто вам дал право вмешиваться в права других государств? Вы решили, что можите всё в этом мире, нет! Вы уже изжили своё, вы несёте миру только горе, разруху и массовое гибель людей. Скоро вам придётся за всё ответить.
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pikalor
Сейчас наверное луноликий свинорыл ын уже подписал указ расстрелять всех ракетчиков из зенитки!
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