Сеул сообщил о провалившейся попытке КНДР запустить ракету

Северная Корея в воскресенье, 16 апреля, попыталась осуществить ракетный пуск. Однако попытка, предположительно, потерпела неудачу.

КНДР на военном параде показала несколько типов собственных ракет

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на представителя Минобороны страны сообщает, что Пхеньян пытался запустить ракету неустановленного типа из района портового города Синпо на восточном побережье страны.

Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в КНДР прошел военный парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2. Фотографию новых баллистических ракет, показанных на параде, опубликовало в своем Twitter издание The Independent.