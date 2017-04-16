Трамп и Пенс обсудили ракетный пуск в КНДР
О произошедшем
О произошедшем
ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп и
Об этом сообщила
По свидетельству помощников Пенса, его проинформировали о новой попытке КНДР провести испытательный пуск баллистической ракеты, после чего он связался с Трампом. Как они заявили, Пенса уведомили о нынешнем развитии событий примерно через час после того, как его самолет вылетел из Анкориджа (штат Аляска), где делал промежуточную посадку для дозаправки.
А репортеров, сопровождающих Пенса, поставили в известность обо всем этом, как те отметили, когда борт