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05:05 (мск), источник: РИА Новости

Сеул созывает комитет Совета нацбезопасности после пуска ракеты из КНДР

ТОКИО, 16 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Южной Кореи проводит экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности в связи с неудачным пуском ракеты КНДР, сообщает агентство Ренхап.

Источник: AP 2017

По данным агентства, в ходе заседания, на котором присутствуют руководители министерства обороны, МИД, министерства по делам объединения, разведывательной службы и других основных ведомств, будут обсуждаться меры в ответ на действия Пхеньяна.

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Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 приглашенных специально в страну иностранных журналистов. На центральной в столице страны площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.

Для устрашения Пхеньяна в Японское море вошла ударная группа военных кораблей США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». В японских и южнокорейских СМИ в эти дни усиленно развивается тема возможности удара Соединенных Штатов по КНДР. Со своей стороны генштаб Корейской народной армии пригрозил, что в случае провокации Пхеньян нанесет «внезапный превентивный удар» по американским военным объектам.

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