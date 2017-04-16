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07:26 (мск), источник: Tengrinews

Жириновский за год разбогател в 15 раз

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в 15 раз увеличил свой доход за прошедший год, сообщает «BBC Русская служба».

Источник: Tengrinews

Отмечается, что согласно опубликованной декларации, он заработал 79,1 миллиона рублей (1,4 миллиона долларов). В 2015 году он заработал 5,3 миллиона рублей. Единственный автомобиль, которым владеет депутат — Lada 4×4. Ему принадлежат два земельных участка, шесть домов, два гаража, хозпостройка, навес и бассейн.

Как заявил изданию помощник депутата, рост дохода Жириновского связан с продажей недвижимости. О какой недвижимости идет речь, он не уточнил. В предыдущей декларации у Жириновского было на два земельных участка больше.

При этом отмечается, что другие лидеры думских фракций заработали за прошлый год значительно меньше. Для сравнения, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов задекларировал 4,5 миллиона рублей, лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 5,4 миллиона рублей, а руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев — 5,9 миллиона рублей.

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