Николай Меркушкин: «Великий праздник Пасхи наполняет наши сердца светом, надеждой и радостью»

«Великий праздник Пасхи наполняет наши сердца светом, надеждой и радостью, напоминает о необходимости творить добрые дела, быть милосердными и великодушными, относиться к ближнему своему с любовью», — говорится в поздравлении.

Глава региона подчеркнул, что Русская Православная Церковь как носительница наших традиционных духовно-нравственных ценностей, богатого исторического и культурного наследия России играет важную роль в сохранении и упрочении народного единства, межнационального и межрелигиозного мира и согласия. «Во все времена она служила людям духовной опорой, побуждала их объединяться для созидания во имя величия и могущества нашей Родины, а в трудную годину призывала на защиту Отечества», — отметил руководитель области.

По его словам, и сегодня значение Русской Православной Церкви для укрепления российской государственности, улучшения нравственной атмосферы в обществе, просвещения, патриотического воспитания граждан, повышения авторитета и поддержки института семьи остается неоспоримым.