Южная Корея пообещала «решительный» ответ на запуск ракеты в КНДР

В свою очередь Министерство иностранных дел Южной Кореи осудила ракетное испытание Северной Кореи и предупредило, что в отношении Пхеньяна будут принятии «серьезные карательные меры» в случае проведения ядерного испытания в КНДР или «провокационных действий».
О том, что КНДР провела запуск ракеты, заявили военные Южной Кореи 16 апреля. Как сообщало агентство Yonhap со ссылкой на корейское Минобороны, запуск ракеты в КНДР был неудачным.
Факт пуска ракеты подтвердили американские военные.
По их данным, она была запущена около портового города Синпо, но взорвалась почти сразу после старта
Тип запущенный ракеты на данный момент устанавливается.
Как рассказал Reuters американский чиновник, вероятнее всего запущенная ракета КНДР не была межконтинентальной баллистической ракетой. Еще один собеседник агентства отметил, что она была запущена с земли.
Президент США Дональд Трамп был проинформирован о ракетном запуске КНДР, но никак его не прокомментировал.