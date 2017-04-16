Южная Корея пообещала «решительный» ответ на запуск ракеты в КНДР

Источник: AP 2017

В свою очередь Министерство иностранных дел Южной Кореи осудила ракетное испытание Северной Кореи и предупредило, что в отношении Пхеньяна будут принятии «серьезные карательные меры» в случае проведения ядерного испытания в КНДР или «провокационных действий».

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О том, что КНДР провела запуск ракеты, заявили военные Южной Кореи 16 апреля. Как сообщало агентство Yonhap со ссылкой на корейское Минобороны, запуск ракеты в КНДР был неудачным.



Факт пуска ракеты подтвердили американские военные.

По их данным, она была запущена около портового города Синпо, но взорвалась почти сразу после старта