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07:14 (мск), источник: РБК

Южная Корея пообещала «решительный» ответ на запуск ракеты в КНДР

Южная Корея «решительно» ответит на «провокации» со стороны Северной Кореи. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Ким Гванджин во время заседания корейского совета безопасности после того, как КНДР провела запуск своей ракеты, передает Yonhap.

Источник: AP 2017

В свою очередь Министерство иностранных дел Южной Кореи осудила ракетное испытание Северной Кореи и предупредило, что в отношении Пхеньяна будут принятии «серьезные карательные меры» в случае проведения ядерного испытания в КНДР или «провокационных действий».

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О том, что КНДР провела запуск ракеты, заявили военные Южной Кореи 16 апреля. Как сообщало агентство Yonhap со ссылкой на корейское Минобороны, запуск ракеты в КНДР был неудачным.

Факт пуска ракеты подтвердили американские военные.

По их данным, она была запущена около портового города Синпо, но взорвалась почти сразу после старта

Тип запущенный ракеты на данный момент устанавливается.

Как рассказал Reuters американский чиновник, вероятнее всего запущенная ракета КНДР не была межконтинентальной баллистической ракетой. Еще один собеседник агентства отметил, что она была запущена с земли.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о ракетном запуске КНДР, но никак его не прокомментировал.

Комментарии
5
Андрей Гончаров
Позавчера им оставалось пятьсот миль. Может поломались где-то))
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Захар Черемкин
Чё то долго плывут эти янки и эти кндр не могут запустить ракету
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Ту 160
слышь, орлица-горлица, этот вокал не для твоих куриных мозгов...
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