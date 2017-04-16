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08:05 (мск), источник: УНИАН

Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент — ОБСЕ

Ситуация на Донбассе нестабильна и может обостриться в любой момент. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Источник: УНИАН
Есть риск того, что ситуация ухудшится. Ситуация весьма нестабильна. Она может обостриться в любой момент.
Александр Хуг

По его словам, все необходимые для эскалации насилия элементы есть. «Стороны расположены слишком близко друг к другу, у них имеется тяжелое вооружение, они очень хорошо подготовлены и постоянно находятся в режиме готовности», — подытожил первый замглавы миссии ОБСЕ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за прошлый год силы АТО не сдали ни одного метра земли.

«Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное — не проскочить границу», — заявил, улыбаясь, секретарь СНБО Украины.

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