Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент — ОБСЕ

Есть риск того, что ситуация ухудшится. Ситуация весьма нестабильна. Она может обостриться в любой момент.

По его словам, все необходимые для эскалации насилия элементы есть. «Стороны расположены слишком близко друг к другу, у них имеется тяжелое вооружение, они очень хорошо подготовлены и постоянно находятся в режиме готовности», — подытожил первый замглавы миссии ОБСЕ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за прошлый год силы АТО не сдали ни одного метра земли.

«Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное — не проскочить границу», — заявил, улыбаясь, секретарь СНБО Украины.