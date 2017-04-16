Саакашвили сообщил, что его брату запретили проживать в Украине

«Я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину», — говорится в сообщении.

«Очень низко», — охарактеризовал сложившуюся ситуацию экс-президент Грузии.

Напомним, Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.