Саакашвили сообщил, что его брату запретили проживать в Украине
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Давида Саакашвили — брата
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Давида Саакашвили — брата
«Я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину», — говорится в сообщении.
«Очень низко», — охарактеризовал сложившуюся ситуацию
Напомним, Саакашвили был назначен на пост губернатора Одесской области 30 мая 2015 года. Инициатива о его назначении принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе.
В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным «кланам» в регионе.