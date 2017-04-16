Назарбаев рассказал об особом значении Пасхи в этом году
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил христиан со святым праздником Пасхи. Он отметил особое значение этого дня в 2017 году, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил христиан со святым праздником Пасхи. Он отметил особое значение этого дня в 2017 году, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Нурсултан Назарбаев искренне поздравил всех со знаменательным праздником Пасхи.
«Этот день занимает особое место в календаре у огромного числа людей на всех континентах, а в нынешнем году приобретает особое значение, поскольку его празднование совпадает у православных и католиков», — отметил глава государства.
Назарбаев подчеркнул, что в Казахстане все жители с теплыми чувствами встречают Пасху, также как и другие важнейшие религиозные праздники.
«Эта уникальная традиция подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира, дружбы и согласия», — добавил Назарбаев.
Предметом особым гордости, по словам президента, является плодотворное сотрудничество всех конфессий на основе взаимного уважения и открытого диалога.
«Древнейший праздник Пасхи символизирует обновление, надежду, стремление совершать добрые дела. Все это созвучно современному этапу развития нашей страны, претворяющей в жизнь системные преобразования», — заключил глава государства, пожелав казахстанцам здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях.