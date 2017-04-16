Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Плохой начальник полезен для подчиненных
Флаг России стал официальным в непризнанном государстве
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото)
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
14События недели в фотографиях
07:21 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев рассказал об особом значении Пасхи в этом году

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил христиан со святым праздником Пасхи. Он отметил особое значение этого дня в 2017 году, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Нурсултан Назарбаев искренне поздравил всех со знаменательным праздником Пасхи.

«Этот день занимает особое место в календаре у огромного числа людей на всех континентах, а в нынешнем году приобретает особое значение, поскольку его празднование совпадает у православных и католиков», — отметил глава государства.

Назарбаев подчеркнул, что в Казахстане все жители с теплыми чувствами встречают Пасху, также как и другие важнейшие религиозные праздники.

«Эта уникальная традиция подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира, дружбы и согласия», — добавил Назарбаев.

Предметом особым гордости, по словам президента, является плодотворное сотрудничество всех конфессий на основе взаимного уважения и открытого диалога.

«Древнейший праздник Пасхи символизирует обновление, надежду, стремление совершать добрые дела. Все это созвучно современному этапу развития нашей страны, претворяющей в жизнь системные преобразования», — заключил глава государства, пожелав казахстанцам здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Появилось видео выступления Димаша Кудайбергенова в финале «I am a Singer» (видео)
Южная Корея обещает «решительный» ответ на запуск ракеты в КНДР
Операция по эвакуации жителей в Сирии возобновилась после взрыва
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к коалиции против ИГ
СМИ: Трамп смотрел выход к прессе Лаврова и Тиллерсона в эфире
В Турции начался референдум по поправкам в Конституцию
В США умер один из создателей интернета Роберт Тейлор
У берегов Коста-Рики конфисковали почти тонну кокаина
Спорт
Главные события субботы в европейском футболе Иско приносит победу «Реалу», рекорд Обамеянга, «Лейпциг» в Лиге чемпионов
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь