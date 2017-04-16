Назарбаев рассказал об особом значении Пасхи в этом году

Нурсултан Назарбаев искренне поздравил всех со знаменательным праздником Пасхи.

«Этот день занимает особое место в календаре у огромного числа людей на всех континентах, а в нынешнем году приобретает особое значение, поскольку его празднование совпадает у православных и католиков», — отметил глава государства.

Назарбаев подчеркнул, что в Казахстане все жители с теплыми чувствами встречают Пасху, также как и другие важнейшие религиозные праздники.

«Эта уникальная традиция подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира, дружбы и согласия», — добавил Назарбаев.

Предметом особым гордости, по словам президента, является плодотворное сотрудничество всех конфессий на основе взаимного уважения и открытого диалога.

«Древнейший праздник Пасхи символизирует обновление, надежду, стремление совершать добрые дела. Все это созвучно современному этапу развития нашей страны, претворяющей в жизнь системные преобразования», — заключил глава государства, пожелав казахстанцам здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях.