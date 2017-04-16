Порошенко поздравил украинцев с Пасхой
Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
«Желаю всем душевного тепла, здоровья, счастья и твердой веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарятся мир и благополучие», — говорится в его сообщении.
«Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, которые полегли за Украину. И особенно прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину», — написал Порошенко.
Сегодня, 16 апреля, православные христиане, католики и