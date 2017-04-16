Сатпаев: Общественный совет при ЕНПФ не прикроватная тумбочка

Первой этот вопрос на мероприятии затронула руководитель Единого накопительного пенсионного фонда Нурбуби Наурызбаева.

— Создание общественного совета это была некая попытка привлечь общественность в улучшении управления пенсионной системы и собственно ЕНПФ, — почему-то в прошлом времени сказала глава фонда, как будто эти задачи общественный совет уже выполнил.

Общественный совет, как отметил советник главы Национального банка РК Данияра Акишева Айдархан Кусаинов, это попытка взаимодействовать с обществом и вкладчиками, повышать прозрачность и открытость.

— Очень важно, что общественный совет сегодня обсуждает пенсионные проблемы страны, но это общественный совет при ЕНПФ, который отвечает за определенную часть пенсионной системы. Очень много вопросов, касающихся пенсионной системы решается в правительстве, и я бы хотел на этом акцентировать внимание, — отметил новоиспеченный советник главы Нацбанка.

Присутствовавший на мероприятии директор центра экономического анализа «Ракурс» Ораз Жандосов также высказался по этому вопросу и попутно сделал замечание экономисту и члену общественного совета Петру Своику.

— На мой взгляд общественный совет это не лучший орган, где стоит обсуждать реформы пенсионной системы, потому что они гораздо шире. Но общественному совету вместе с руководством ЕНПФ можно сосредоточится на тех моментах, которые уже обозначили — повысить его эффективность для вкладчиков, что означает уменьшение расходов ЕНПФ, в том числе и на управление Нацбанка и комиссионные вознаграждения, — выразил экс-глава Нацбнка свое мнение о том, чем должен заниматься общественный совет. — Петр Владимирович, вы говорите, что создание общественного совета при госорганах — это калька с российского нау-хау… .

— А ты не знал? — поинтересовался у него Петр Владимирович.

— У вас общая тенденция считать, что все, что у нас есть это просто калька. Это не так, — утверждает Ораз Жандосов.

Они немного по препирались, но в итоге Петр Владимирович пошел на уступки.

В конце основной дискуссии председатель Совета директоров, независимый директор АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Азамат Джолдасбеков, попытался обозначить вопросы, которыми будет заниматься общественный совет при ЕНПФ.

— С точки зрения того, что члены общественного совета сами в большинстве не являются инвестиционными управляющими, наши советы и рекомендации могут относится только к принципам. То есть какими принципами должен руководствоваться Нацбанк при выборе управляющей компании, каких принципов должен придерживаться сама управляющая компания, какие организационные механизмы должны быть прописаны для того, чтобы эти принципы соблюдались. Необходимо сделать такую систему, при которой принципы не стали декларацией о том, чего мы хотим достичь. 19 апреля после обеда мы обсуждаем с вами проблемные вопросы ЕНПФ и инвестиционного управления, более ничего, — указал Азамат Джолдасбеков.

Попытка Азамата Джолдасбекова ограничить круг вопросов, которые общественный совет должен обсуждать, вызвало недовольство присутствующих. Первым свое несогласие высказал Петр Своик.

— Я как член общественного совета презентованную нам новую пенсионную систему понимаю в неразрывном единстве. У каждого есть свое мнение. Но я думаю, что мы рабочую группу создали для того, чтобы лучше поработать. Общественный совет организация добровольная наши советы и рекомендации не имеют обязательного характера.

Если кто-то считает, что можно обсуждать только предложенные темы и больше ничего, то он сам и должен обсуждать только это и ничего более. Мы председателя рабочей группы избирали не для того, чтобы он принимал решение о том, чем мы не занимаемся, а для того, чтобы он лучше организовал совместную работу, — напомнил экономист Азамату Джолдасбекову. — Я воевать не собираюсь, поэтому если у рабочей группы вот такой мандат, то я буду работать параллельно. Я прошу не устанавливать групповых правил.

Его попытался немного успокоить другой член общественного совета директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.

— Петр Владимирович, мы все делаем по ходу, так как общественный совет, который был создан абсолютно уникальный. Все, что мы делаем, происходит впервые. Никто нам внутри общественного совета не запрещает создать два идейных мейнстрима. Лично я так считаю. Почему бы одной группе не поработать по вопросам, озвученным Азаматом Джолдасбековым, а второй на другими. Мы можем себе это позволить, — сказал Досым Сатпаев.

Айдархан Кусаинов, у которого после назначения на должность советника главы Нацбанка поменялась риторика, также вступил в дискуссию и отметил, что в этом вопросе согласен с Азаматом Джолдасбековым так как по его мнению, нужно сконцентрироваться на простом понимании.

— Общественный совет был создан АО «ЕНПФ». Фонд призвал общественников, для того чтобы наладить коммуникации для себя. Когда ЕНПФ собирает общественный совет себе в помощь для коммуникации, а этот общественный совет говорит: «Знаешь ты для меня мелковат. Зато я сейчас государственную политику менять буду». Досым, если вы хотите улучшить работу пенсионной системы в целом нужно войти в общественный совет Министерства труда и соцзащиты, — сказал Айдархан Кусаинов.

— Всему свое время, — парировал Досым Сатпаев оставаясь абсолютно спокойным.

— Второе, Ораз Алиевич сказал, что есть группа при Министерстве нацэкономики, где можно поучаствовать, абсолютно все. Я вам честно скажу ЕНПФ создавало совет не для того, чтобы получить какое-то ядро и лоббизм. ЕНПФ это акционерное общество в системе. Основной вопрос в том, чем будет заниматься общественный совет, — отметил Айдархан Кусаинов.

Это по всей видимости стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения Досыма Сатпаева и он начал высказываться более эмоционально.

— Айдархан, я уже говорил, общественный совет при ЕНПФ это не прикроватная тумбочка при ЕНПФ и Нацбанке, — напомнил Досым Сатпаев новому советнику главы Нацбанка. — Общественный совет это мозговой центр, где собрались профессионалы, которые проанализируют существующую ситуацию и предложат свою альтернативную точку зрения, возможно где-то совпадающую с официальной.

Политолог, так же напомнил, что у ЕНПФ есть PR-служба, которая могла бы выполнять функцию по коммуникациям, улучшению имиджа и в принципе просто начать выполнять свою работу. Досым Сатпаев подчеркнул, что общественный совет функции PR-службы выполнять не должен.

— Я считаю, что задача общественного совета это предложить нечто интересное с учетом мнения общественности. Это уже был бы большой плюс. А загонять нас в угол неправильно. Я предлагаю исходить из того, что мы сейчас имеем. Есть в самом общественном совете несколько точек зрения о том, что он должен делать. Я не хотел, чтобы из-за этого общественный совет превратился в поле битвы. Давайте определим два направления, которые здесь были озвучены — предложил он.

— В первую очередь, я хочу еще раз поблагодарить членов общественного совета за то, что кто-то сам проявил инициативу, кто-то откликнулся на приглашение.

Поскольку инициатором общественного совета была я. Чувствую, что обязана озвучить зачем мы создавали этот совет. Тут высказали разные мнения, но, если все это соединить это и была цель создания общественного совета. Здесь все уважаемые люди, эксперты, каждый из них имеет свою позицию, которую он не первый год озвучивает. Естественно никто не может в угоду кому-то поменять свою позицию. Мы в общественный совет приглашали людей совершенно разных. Мы хотели собрать общественное мнение, а оно разное. Я бы всё-таки придерживаюсь идеи Досыма. Наверное, на самом деле не надо ограничивать общественный совет. Мы наверное даже не в праве это делать, — как-то очень осторожно предположила она.

Также глава ЕНПФ предложила к этому вопросу на следующем собрании общественной группы вернуться. Видимо хочет обсудить этот вопрос без лишних свидетелей.