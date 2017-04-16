Гройсман опубликовал карту аптек, отпускающих лекарства бесплатно

На своей странице в Facebook Гройсман призвал распространять дальше эту информацию.

«За первые дни с начала действия программы “Доступные лекарства” тысячи украинцев смогли воспользоваться преимуществами программы, и очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой», — написал премьер.