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07:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман опубликовал карту аптек, отпускающих лекарства бесплатно

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман обнародовал карту с аптеками, которые работают по программе «Доступные лекарства».

Источник: "РИА Новости" Украина

На своей странице в Facebook Гройсман призвал распространять дальше эту информацию.

«За первые дни с начала действия программы “Доступные лекарства” тысячи украинцев смогли воспользоваться преимуществами программы, и очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой», — написал премьер.

«Уже сейчас более 2000 аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается. Делюсь с вами подробной картой аптек-партнеров программы “Доступные лекарства” по всей Украине. Распространяйте!» — отметил Гройсман.

Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства».

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