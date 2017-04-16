Гройсман опубликовал карту аптек, отпускающих лекарства бесплатно
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина.
КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина.
На своей странице в Facebook Гройсман призвал распространять дальше эту информацию.
«За первые дни с начала действия программы “Доступные лекарства” тысячи украинцев смогли воспользоваться преимуществами программы, и очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой», — написал премьер.
«Уже сейчас более 2000 аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается. Делюсь с вами подробной картой
Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства».