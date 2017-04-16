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10:54 (мск), источник: РБК

В Вашингтоне взрыв северокорейской ракеты назвали «хорошей новостью»

Белый дом получал необходимые разведданные как до закончившегося неудачей пуска ракеты КНДР, так и после него. Полет ракеты длился около пяти секунд, ее выход из строя в Вашингтоне назвали «хорошей новостью».

Источник: AP 2017

Неудачный пуск ракеты, который власти КНДР предприняли 16 апреля, не стал неожиданностью для США и не потребовал привлечения дополнительных ресурсов. Об этом, как передает Reuters, заявил пожелавший остаться анонимным советник вице-президента Майка Пенса.

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У нас были надежные разведданные до пуска и после него. Это был неудачный запуск, и он последовал за другим неудачным запуском. Нам не нужно принимать дополнительных мер и тратить ресурсы в связи в этим. <...> Хорошая новость в том, что она [ракета] вышла из строя через пять секунд после старта
Собеседник агентства

​Он уточнил, что, по предварительным данным, КНДР пыталась запустить ракету средней дальности.

Пуск ракеты КНДР осуществила за несколько часов до начала десятидневной поездки по региону вице-президента США Майка Пенса.

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