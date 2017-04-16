В Вашингтоне взрыв северокорейской ракеты назвали «хорошей новостью»

У нас были надежные разведданные до пуска и после него. Это был неудачный запуск, и он последовал за другим неудачным запуском. Нам не нужно принимать дополнительных мер и тратить ресурсы в связи в этим. <...> Хорошая новость в том, что она [ракета] вышла из строя через пять секунд после старта

Собеседник агентства