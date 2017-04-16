В Вашингтоне взрыв северокорейской ракеты назвали «хорошей новостью»

Неудачный пуск ракеты, который власти КНДР предприняли 16 апреля, не стал неожиданностью для США и не потребовал привлечения дополнительных ресурсов. Об этом, как передает Reuters, заявил пожелавший остаться анонимным советник вице-президента Майка Пенса.
У нас были надежные разведданные до пуска и после него. Это был неудачный запуск, и он последовал за другим неудачным запуском. Нам не нужно принимать дополнительных мер и тратить ресурсы в связи в этим. <...> Хорошая новость в том, что она [ракета] вышла из строя через пять секунд после старта
Он уточнил, что, по предварительным данным, КНДР пыталась запустить ракету средней дальности.
Пуск ракеты КНДР осуществила за несколько часов до начала десятидневной поездки по региону вице-президента США Майка Пенса.