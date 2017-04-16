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11:59 (мск), источник: Интерфакс

Матвиенко выступила за тщательное расследование инцидента с химоружием в Идлибе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва выступает категорически против применения химического оружия, но настаивает на проведении тщательного расследования инцидента с химоружием в Идлибе с обязательным выездом экспертов на место и наказания виновных.

«Россия категорически не приемлет случаи применения химоружия. Но прежде, чем кого-то обвинять — ту или иную сторону, необходимо провести тщательное расследование при участии ОЗХО, независимых экспертов разных стран, ООН», — сказала она журналистам в Эр-Рияде после встречи с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аш-шейхом.

По ее словам, «с выездом на место на место нужно подтвердить факт (применения химоружия), определить, кто в этом виноват, и принять самые жесткие меры в отношении виновных».

Она напомнила, что РФ, наряду с США, были инициаторами вывоза из Сирии и ликвидации химоружия.

Это было сделано, после чего ОЗХО и Вашингтон подтвердили, что в Сирии химоружия нет
Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации.

Вместе с тем Матвиенко обратила внимание на то, что «некоторые террористические организации занимаются кустарным производством химоружия, периодически используют его в разных странах».

По ее словам, 7 апреля Россия внесла в ОЗХО «настойчивое требование провести незамедлительное расследование, а также сбор доказательств по факту применения химоружия (в провинции Идлиб)».

Матвиенко отметила, что понимание того, кто применил химоружие, поможет избежать таких случаев в дальнейшем
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Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом Аль-Тани заявил, что Москва считает необходимым срочно направить экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию для расследования инцидента с применением химоружия в Идлибе.

4 апреля в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.

Комментарии
4
Соломон Иванович Ислам Оглы
иногда мыло умеет очень даже хорошо рассмешить своими новостями.
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Владимир Пацак
Матвиенко! Вы лучше инициируйте расследование, почему-это, у наших знаменитых гребцов галерных зарплаты в десятки раз меньше чем у их заменителей - помошников жён?
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Иван Петров
Самое интересное западные страны обвиняют правительство Сирии и как всегда делают это коряво.
Они утверждают, что якобы применялся зарин, якобы был виден жёлтый дым.
Меж тем, зарин не имеет ни цвета, ни запаха.
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