Матвиенко выступила за тщательное расследование инцидента с химоружием в Идлибе

«Россия категорически не приемлет случаи применения химоружия. Но прежде, чем кого-то обвинять — ту или иную сторону, необходимо провести тщательное расследование при участии ОЗХО, независимых экспертов разных стран, ООН», — сказала она журналистам в Эр-Рияде после встречи с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аш-шейхом.
По ее словам, «с выездом на место на место нужно подтвердить факт (применения химоружия), определить, кто в этом виноват, и принять самые жесткие меры в отношении виновных».
Она напомнила, что РФ, наряду с США, были инициаторами вывоза из Сирии и ликвидации химоружия.
Это было сделано, после чего ОЗХО и Вашингтон подтвердили, что в Сирии химоружия нет
Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации.
Вместе с тем Матвиенко обратила внимание на то, что «некоторые террористические организации занимаются кустарным производством химоружия, периодически используют его в разных странах».
По ее словам, 7 апреля Россия внесла в ОЗХО «настойчивое требование провести незамедлительное расследование, а также сбор доказательств по факту применения химоружия (в провинции Идлиб)».
Матвиенко отметила, что понимание того, кто применил химоружие, поможет избежать таких случаев в дальнейшем
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом Аль-Тани заявил, что Москва считает необходимым срочно направить экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию для расследования инцидента с применением химоружия в Идлибе.
4 апреля в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.
Они утверждают, что якобы применялся зарин, якобы был виден жёлтый дым.
Меж тем, зарин не имеет ни цвета, ни запаха.