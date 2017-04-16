Матвиенко выступила за тщательное расследование инцидента с химоружием в Идлибе

«Россия категорически не приемлет случаи применения химоружия. Но прежде, чем кого-то обвинять — ту или иную сторону, необходимо провести тщательное расследование при участии ОЗХО, независимых экспертов разных стран, ООН», — сказала она журналистам в Эр-Рияде после встречи с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аш-шейхом.

По ее словам, «с выездом на место на место нужно подтвердить факт (применения химоружия), определить, кто в этом виноват, и принять самые жесткие меры в отношении виновных».

Она напомнила, что РФ, наряду с США, были инициаторами вывоза из Сирии и ликвидации химоружия.