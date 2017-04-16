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16:04 (мск), источник: РИА Новости

Сербия намерена закупить российские С-300

БЕЛГРАД, 16 апр — РИА Новости. Сербии нужны два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт, их приобретение обсуждается с Россией и Белоруссией, сообщил в воскресенье журналистам премьер-министр страны Александр Вучич.

Источник: РИА Новости

По словам главы правительства, он лично разговаривал об этом с президентами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко.

По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко
Александр Вучич
Премьер-министр Сербии

В январе 2017 года глава минобороны Сербии Зоран Джорджевич говорил, что с Белоруссией планируется вести переговоры по С-300. Что касается переговоров на эту тему с Россией, официальной информации не было. Вучич последний раз с визитом в Минске был 26—27 января этого года, в Москве — 27 марта.

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У нас нет никаких договоренностей по этому вопросу. Но для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед
Александр Вучич
Премьер-министр Сербии

Отвечая на просьбу прокомментировать материалы хорватских СМИ о якобы продаже Россией Хорватии С-300 в 1990-е годы, Вучич сказал, что у него нет таких сведений, и подчеркнул, что Россия официально опровергла эти сообщения.

«У нас нет информации, что Хорватия имеет С-300. Вообще, такое нельзя скрыть, это не иголка», — сообщил премьер. Он также добавил, что не хочет вмешиваться в то, «кто с кем торговал».

Комментарии
7
Юсуп
Как известно, американцы несут демократию на крыльях истребителей именно в те страны, в которых отсутствуют элементы ПРО типа С-300 и выше.
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Василий Фесин
Маша,см.в свой кошель...С-300 класс...наконец-то ,лучше поздно ,чем никогда..."синяк"накосячил,надо исправлять...
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Marina Rajic
За какие шиши ??? Армия не получает зарплате давним давно .. не давно во все общим протестам против ложных выборов в Сербии армия и милиция присоединилась к студентам и к народу против верхушке страны !!!
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