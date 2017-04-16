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14:28 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали, что Дутерте согласился на совместные учения США и Филиппин

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Филиппин и США проведут в мае ежегодные учения Balikatan, которые станут первыми после вступления в должность президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает агентство Франс Пресс.

Источник: AP 2017

Десятидневные учения будут направлены на действия в сфере борьбы с терроризмом и ликвидации чрезвычайных происшествий. «Они будут основаны на таких сценариях, как подготовка к серьезному шторму, который может обрушиться на Филиппины, или возможному терроризму», — сказал агентству представитель организаторов совместных учений со стороны Филиппин Селесте Фрэнк Сейсон (Celeste Frank Sayson).

Мы можем с уверенностью сказать, что боевых стрельб больше не будет. Мы сосредоточимся на оказании гуманитарной и гражданской помощи
Селесте Фрэнк Сейсон (Celeste Frank Sayson)
Представитель организаторов совместных учений со стороны Филиппин
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Учения, название которых переводится как «плечом к плечу», станут первыми со времени вступления в должность президента Филиппин Родриго Дутерте в июне 2016 года.

В прошлом году Дутерте заявил, что выведет американский военный контингент из страны к концу своего президентского срока, к 2022 году, и не будет заменять его любыми другими иностранными войсками. До этого он заявлял, что намерен вывести иностранные войска из страны к 2018 году.

Комментарии
6
TURBODED
согласился и хорошо, дружить надо с сильными и богатыми, а не бедными и жадными...
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Захар Черемкин
это начало прогибания дутерте к сукинам сынам, сша подбирается и устраивается с зади
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наталья попова
хана тебе дутерту..сша не может бороться оно создатель
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