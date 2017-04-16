СМИ узнали, что Дутерте согласился на совместные учения США и Филиппин

Десятидневные учения будут направлены на действия в сфере борьбы с терроризмом и ликвидации чрезвычайных происшествий. «Они будут основаны на таких сценариях, как подготовка к серьезному шторму, который может обрушиться на Филиппины, или возможному терроризму», — сказал агентству представитель организаторов совместных учений со стороны Филиппин Селесте Фрэнк Сейсон (Celeste Frank Sayson).

Мы можем с уверенностью сказать, что боевых стрельб больше не будет. Мы сосредоточимся на оказании гуманитарной и гражданской помощи

Учения, название которых переводится как «плечом к плечу», станут первыми со времени вступления в должность президента Филиппин Родриго Дутерте в июне 2016 года.

В прошлом году Дутерте заявил, что выведет американский военный контингент из страны к концу своего президентского срока, к 2022 году, и не будет заменять его любыми другими иностранными войсками. До этого он заявлял, что намерен вывести иностранные войска из страны к 2018 году.