В Гордуме Нижнего Новгорода рассмотрят вопрос о развитии метро
Вопрос о стратегии развития метро рассмотрят на заседании комиссии по транспорту и связи 17 апреля.
Вопрос о стратегии развития метро рассмотрят на заседании комиссии по транспорту и связи 17 апреля.
Вопрос о стратегии развития нижегородского метро включен в повестку заседания комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и связи, сообщили в
Заседание пройдет 17 апреля. С докладом выступит генеральный директор Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Юрий Гаранин.
Ранее сообщалось, что городские власти решают вопрос о строительстве метро в верхней части Нижнего Новгорода, либо продлении линии до станции «Волга». По словам Юрия Гаранина, строительство новой станции метро «Оперный театр» обойдется в 27 млрд рублей.