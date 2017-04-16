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16:28 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Гордуме Нижнего Новгорода рассмотрят вопрос о развитии метро

Вопрос о стратегии развития метро рассмотрят на заседании комиссии по транспорту и связи 17 апреля.

Вопрос о стратегии развития нижегородского метро включен в повестку заседания комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и связи, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Заседание пройдет 17 апреля. С докладом выступит генеральный директор Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Юрий Гаранин.

Ранее сообщалось, что городские власти решают вопрос о строительстве метро в верхней части Нижнего Новгорода, либо продлении линии до станции «Волга». По словам Юрия Гаранина, строительство новой станции метро «Оперный театр» обойдется в 27 млрд рублей.

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