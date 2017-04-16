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15:16 (мск), источник: 112.ua

Рада рассмотрит законопроект об отмене звания прапорщика в ВСУ

Кабинет министров Украины зарегистрировал для рассмотрения в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторых законах Украины относительно воинских званий военнослужащих». Проект закона № 6372 зарегистрирован в Раде 13 апреля.

Источник: 112.ua

«Принятие Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих” позволит реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, повысить роль сержантского (старшинского) состава Вооруженных Сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

Законопроектом предлагается этот ряд заменить на следующий: солдат; старший солдат; сержант; старший сержант; главный сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.

Офицерские звания после принятия законопроекта останутся прежними.

Также предлагается изменить и корабельные звания: мичмана заменить штаб-старшиной, старшего мичмана — мастер-старшиной и ввести новые звания — старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Напомним, введение новых воинских званий инициировало Министерство обороны Украины.

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