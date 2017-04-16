Северная Корея отреагировала на сообщения о неудачном пуске ракеты

ПХЕНЬЯН, 16 апр — РИА Новости. В МИД КНДР, комментируя сообщения СМИ о последнем пуске баллистической ракеты заявляют, что официально об этом не было объявлено, но даже если такой пуск и был, это является нормальным процессом, в котором нет ничего удивительного, заявил заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в своей новогодней речи указал, что подготовка испытательных запусков баллистических ракет уже на совершенном этапе, и мы неоднократно объявляли, что в любое время, когда решит наш руководитель Ким Чен Ын тогда можно будет принять такие меры. Меры для повышения ядерных вооруженных сил являются самооборонными мерами нашей страны и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Это законные права суверенного государства», — заявил Ким Ён Хо российским журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о неудавшемся пуске ракеты КНДР, который состоялся в ночь на воскресенье.