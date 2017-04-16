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16:34 (мск), источник: Kapital.kz

Бакытжану Сагинтаеву показали полный цикл производства Tesla

По поручению президента РК Нурсултана Назарбаева премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев с 11 по 14 апреля посетил с рабочей поездкой США. Глава казахстанского правительства провел встречи с представителями компаний — мировых инновационных лидеров и обсудил с ними возможности совместного сотрудничества в рамках Третьей модернизации экономики Казахстана. Об этом сообщает Primeminister.kz.

Источник: Kapital.kz

Одной из первых в графике премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева стала встреча в Нью-Йорке с представителями крупнейших финансовых институтов США: Citigroup, Mastercard, Berkley, Morgan Stanley, BlackRock, Goldman Sachs, а также мировых рейтинговых аналитических агентств: Moody’s, Standard & Poor’s, Greylock Capital, Guggenheim International, Aliance Bernstein, Public Capital Advisors, Business Council of International Understanding.

Далее Бакытжан Сагинтаев посетил офис Tesla Motors, где ознакомился с полным циклом производства электромобилей, основанном на робототехнике и программировании.

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Затем Бакытжан Сагинтаев провел встречу с председателем компании «Chevron» Джоном Уотсоном. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию и прогнозы по развитию мирового рынка нефтепродуктов, вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовых проектах Казахстана, а также проект Будущего Расширения (ПБР) в Казахстане.

Премьер-министр РК посетил центр IBM Watson West, где БакытжануСагинтаеву представили последние разработки компании в области искусственного интеллекта, распознавания образов и аналитики, а также инновационные решения для «умных» городов.

По итогам визита состоялось подписание Меморандума между компаниями «IBM» и АКФ «ПИТ» по созданию лаборатории в г. Астана для прикладных исследований по направлениям: финансовые технологии, технологии по Умному Городу и технологии для управления городским строительством и эксплуатацией.

Бакытжан Сагинтаев также посетил офис компании «Autodesk» и встретился с ее вице-президентом Дэвидом Крейном. Стороны обсудили создание центра компетенции Autodesk в Казахстане, в рамках которого будут внедрены цифровые стандарты в области BIM (Building Information Modeling — информационное моделирование здания).

Также совместно с «Autodesk» будет создана казахстанская лаборатория по апробации и сертификации новых строительных материалов. По результатам посещения компании был подписан Меморандум о сотрудничестве между «Autodesk» и АКФ «ПИТ».

Также Бакытжан Сагинтаев посетил офис «Google», где ознакомился с текущими разработками компании в IT-сфере, а также обсудил с сотрудниками интересные для Казахстана проекты.

Бакытжан Сагинтаев провел встречу с корпоративным вице-президентом корпорации «Microsoft» Д. Левиным, в ходе которой был обсужден вопрос внедрения программных решений компании в малокомплектных школах РК.

Проведенные встречи и подписанные документы помогут Казахстану создать условия для развития в нашей стране цифровой инфраструктуры, культивирования новых индустрий, интеграции элементов Индустрии 4.0 в национальную экономику.

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