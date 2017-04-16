Бакытжану Сагинтаеву показали полный цикл производства Tesla
По поручению президента РК Нурсултана Назарбаева
По поручению президента РК Нурсултана Назарбаева
Одной из первых в графике
Далее Бакытжан Сагинтаев посетил офис Tesla Motors, где ознакомился с полным циклом производства электромобилей, основанном на робототехнике и программировании.
Затем Бакытжан Сагинтаев провел встречу с председателем компании «Chevron» Джоном Уотсоном. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию и прогнозы по развитию мирового рынка нефтепродуктов, вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовых проектах Казахстана, а также проект Будущего Расширения (ПБР) в Казахстане.
По итогам визита состоялось подписание Меморандума между компаниями «IBM» и АКФ «ПИТ» по созданию лаборатории в г. Астана для прикладных исследований по направлениям: финансовые технологии, технологии по Умному Городу и технологии для управления городским строительством и эксплуатацией.
Бакытжан Сагинтаев также посетил офис компании «Autodesk» и встретился с ее
Также совместно с «Autodesk» будет создана казахстанская лаборатория по апробации и сертификации новых строительных материалов. По результатам посещения компании был подписан Меморандум о сотрудничестве между «Autodesk» и АКФ «ПИТ».
Также Бакытжан Сагинтаев посетил офис «Google», где ознакомился с текущими разработками компании в
Бакытжан Сагинтаев провел встречу с корпоративным
Проведенные встречи и подписанные документы помогут Казахстану создать условия для развития в нашей стране цифровой инфраструктуры, культивирования новых индустрий, интеграции элементов Индустрии 4.0 в национальную экономику.