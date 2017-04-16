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18:26 (мск), источник: Sputnik.by

Делегация китайских чиновников прибыла в Минск

Встречали высоких гостей спикеры обеих палат белорусского парламента, ожидается, что стороны подпишут заявление о сотрудничестве правительств двух стран.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Делегация во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном прибыла в Беларуси, сообщили в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.

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Визит китайских чиновников в Беларусь продлится три дня — у них запланирован ряд встреч с представителями белорусских властей.

Делегацию в Национальном аэропорту Минск встречали спикеры Совета республики Михаил Мясникович и Палаты представителей Владимир Андрейченко.

«Впереди — переговоры о расширении всестороннего взаимодействия. Ожидается подписание совместного заявления о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и Всекитайским собранием народных представителей», — сообщили по телевидению.

Планируется, что делегация также посетит индустриальный парк «Великий камень». В воскресенье гости успели оценить музей Великой Отечественной войны.

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