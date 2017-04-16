Более 50% проголосовавших высказались за поправки в конституцию Турции

АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. 57,4% граждан Турции высказались в поддержку пакета конституционных поправок. Такие данные обнародовал Центризбирком Турции по итогам обработки 50% бюллетеней.

Уровень явки пока составляет более 85%. Подсчитано около 24 млн голосов избирателей

Уровень явки пока составляет более 85%. Подсчитано около 24 млн голосов избирателей

В Анкаре и Стамбуле уровень поддержки законодательной инициативы составляет 52% и 55% соответственно. В некоторых центральных провинциях Турции, где превалируют проправительственные настроения, поддержка поправок превышает даже 75%.