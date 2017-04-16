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18:44 (мск), источник: ТАСС

Более 50% проголосовавших высказались за поправки в конституцию Турции

Таковы данные Центризбиркома, полученные по итогам обработки 50% бюллетеней.

Источник: AP 2017

АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. 57,4% граждан Турции высказались в поддержку пакета конституционных поправок. Такие данные обнародовал Центризбирком Турции по итогам обработки 50% бюллетеней.

Уровень явки пока составляет более 85%. Подсчитано около 24 млн голосов избирателей
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В Анкаре и Стамбуле уровень поддержки законодательной инициативы составляет 52% и 55% соответственно. В некоторых центральных провинциях Турции, где превалируют проправительственные настроения, поддержка поправок превышает даже 75%.

Среди противников изменения конституции лидируют северо-западные провинции в европейской части страны Эдирне, Текирдаг и Кыркларели, где против поправок высказалось до 70% населения. В Анталье против проголосовали 56%, а в населенном преимущественно курдами Диярбакыре 67% местных жителей не поддержали изменение основного закона.

Комментарии
4
ММС
На Польшу намекаете? Весьма и весьма рьяные и фанатичные католики.
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Сергей Саморуков
Исламизация Турции пошла полным ходом . У нас под боком растёт Исламское агрессивное государство с населением под 90 млн . Жаль Турцию . В ЕС уже не примут точно , да и из НАТО выпрут ( уверен ) . Чем религиознее страна , тем радостнее там выбирают агрессивных и ограниченных правителей .
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Владимир Пацак
Да кто-бы сомневался, что после недавнего, неудавшегося переворота , Бабрак Кармаль не получит полное и всеобъемлющее "одобрямс"?
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Более 50% проголосовавших высказались за поправки в конституцию Турции
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