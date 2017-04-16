Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Координатор «Евровидения»: «Украина попалась в ловушку»
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Захарченко открыл украинцам "страшную тайну": назвал своё условие
Трамп сравнил силы России и США
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
РФ создает «Порубщик» для подавления ПВО врага
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
19:51 (мск), источник: РБК

Советник Трампа заявил о «подрывной деятельности» России в Европе

Россия ведет подрывную деятельность в Европе, заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. По его мнению, пришло время вести с Москвой «жесткие дискуссии».

Источник: AP 2017

Советник президента США по национальной безопасности​ Герберт Рэймонд Макмастер считает, что с российской стороной необходимо вести «жесткие дискуссии», в том числе по поводу поддержки «ужасного режима» Башара Асада и «подрывной деятельности», которую Москва ведет в Европе. Об этом он заявил в интервью ABC News.

Россия поддерживает кровавый режим Сирии, который принес страдания огромному количеству людей и спровоцировал кризис, который перекинулся на Ирак, соседние страны, в Европу и так далее
Герберт Рэймонд Макмастер
Советник президента США по национальной безопасности​

«Я думаю, что пришло время вести жесткие дискуссии с Россией. И никто не справится с этим лучше, чем наш госсекретарь [Рекc Тиллерсон]", — подчеркнул советник Дональда Трампа. Визит Тиллерсона в Москву он назвал «очень своевременным».

В то же время Макмастер отметил, что сейчас, когда отношения Москвы и Вашингтона находятся «в самой низкой точке», двигаться можно «только вверх»

Ранее о том, что отношения США и России находятся на низшей точке, говорил и Тиллерсон. «У двух ведущих мировых ядерных держав не должно быть таких отношений», — сказал он во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава Госдепартамента прибыл с первым визитом в Москву 11 апреля, менее чем через неделю после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных сил в сирийской провинции Хомс.

Читайте также
После встречи в Кремле: Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров

Как рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров, американская сторона сделала упор на том, что Россия должна «сделать выбор в Сирии», а российские переговорщики говорили о необходимости детального расследования химического инцидента в Хан-Шейхуне.

Накануне издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп наблюдал за пресс-конференцией Тиллерсона и Лаврова в прямом эфире и остался очень доволен. По данным газеты, после пресс-конференции Трамп позвонил Тиллерсону, чтобы сообщить ему, что тот сделал «замечательную работу» и «излучал уверенность».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В РФ запретили изобретение россиянина, популярное во всем мире
Число жертв теракта в Алеппо достигло 112
Большинство граждан Турции высказались за поправки в Конституцию
Сербия заявила о желании закупить С-300 у России или Белоруссии
СКА завоевал Кубок Гагарина
Пасха: что мы знаем о традициях главного православного праздника
СМИ узнали о совместных учениях США и Филиппин
Спорт
ХК СКА завоевал второй Кубок Гагарина, обыграв «Магнитку» Хоккеисты СКА одержали победу над «Магниткой» в пятой игре финала плей-офф КХЛ, состоявшейся в воскресенье в Магнитогорске
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь