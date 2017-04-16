Советник Трампа заявил о «подрывной деятельности» России в Европе

Советник президента США по национальной безопасности​ Герберт Рэймонд Макмастер считает, что с российской стороной необходимо вести «жесткие дискуссии», в том числе по поводу поддержки «ужасного режима» Башара Асада и «подрывной деятельности», которую Москва ведет в Европе. Об этом он заявил в интервью ABC News.

Россия поддерживает кровавый режим Сирии, который принес страдания огромному количеству людей и спровоцировал кризис, который перекинулся на Ирак, соседние страны, в Европу и так далее

«Я думаю, что пришло время вести жесткие дискуссии с Россией. И никто не справится с этим лучше, чем наш госсекретарь [Рекc Тиллерсон]", — подчеркнул советник Дональда Трампа. Визит Тиллерсона в Москву он назвал «очень своевременным».

В то же время Макмастер отметил, что сейчас, когда отношения Москвы и Вашингтона находятся «в самой низкой точке», двигаться можно «только вверх»

В то же время Макмастер отметил, что сейчас, когда отношения Москвы и Вашингтона находятся «в самой низкой точке», двигаться можно «только вверх»

Ранее о том, что отношения США и России находятся на низшей точке, говорил и Тиллерсон. «У двух ведущих мировых ядерных держав не должно быть таких отношений», — сказал он во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава Госдепартамента прибыл с первым визитом в Москву 11 апреля, менее чем через неделю после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных сил в сирийской провинции Хомс.

После встречи в Кремле: Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров

Как рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров, американская сторона сделала упор на том, что Россия должна «сделать выбор в Сирии», а российские переговорщики говорили о необходимости детального расследования химического инцидента в Хан-Шейхуне.