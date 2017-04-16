Советник Трампа заявил о «подрывной деятельности» России в Европе
Россия ведет подрывную деятельность в Европе, заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. По его мнению, пришло время вести с Москвой «жесткие дискуссии».
Россия ведет подрывную деятельность в Европе, заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. По его мнению, пришло время вести с Москвой «жесткие дискуссии».
Советник президента США по национальной безопасности Герберт Рэймонд Макмастер считает, что с российской стороной необходимо вести «жесткие дискуссии», в том числе по поводу поддержки «ужасного режима» Башара Асада и «подрывной деятельности», которую Москва ведет в Европе. Об этом он заявил в интервью ABC News.
Россия поддерживает кровавый режим Сирии, который принес страдания огромному количеству людей и спровоцировал кризис, который перекинулся на Ирак, соседние страны, в Европу и так далее
«Я думаю, что пришло время вести жесткие дискуссии с Россией. И никто не справится с этим лучше, чем наш госсекретарь [Рекc Тиллерсон]", — подчеркнул советник Дональда Трампа. Визит Тиллерсона в Москву он назвал «очень своевременным».
Ранее о том, что отношения США и России находятся на низшей точке, говорил и Тиллерсон. «У двух ведущих мировых ядерных держав не должно быть таких отношений», — сказал он во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава Госдепартамента прибыл с первым визитом в Москву 11 апреля, менее чем через неделю после того, как США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных сил в сирийской провинции Хомс.
Как рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров, американская сторона сделала упор на том, что Россия должна «сделать выбор в Сирии», а российские переговорщики говорили о необходимости детального расследования химического инцидента в
Накануне издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп наблюдал за