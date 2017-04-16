Нардеп Найем назвал честных украинских политиков

Нардепа от БПП Виктора Пинзеныка можно назвать честным человеком, который занимает высокую должность. Такое мнение высказал депутат от той же партии Мустафа Найем в программе «Гордон» на телеканале «112 Украина».

В ответ на вопрос, есть ли в современной украинской политике люди, которых можно назвать честными, Мустафа Найем сказал:

«Виктор Михайлович Пинзенык. Для меня это человек, который действительно прошел большой путь. Вообще, в принципе, конечно, таких людей на таком уровне, я бы сейчас сомневался найти таких людей», — сказал нардеп.

Он предположил, что спустя время можно будет увидеть честных высокопоставленных людей.