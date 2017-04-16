Нардеп Найем назвал честных украинских политиков
Депутат ответил на вопрос, кого из высокопоставленных лиц можно назвать честными.
Депутат ответил на вопрос, кого из высокопоставленных лиц можно назвать честными.
Нардепа от БПП Виктора Пинзеныка можно назвать честным человеком, который занимает высокую должность. Такое мнение высказал депутат от той же партии Мустафа Найем в программе «Гордон» на телеканале «112 Украина».
В ответ на вопрос, есть ли в современной украинской политике люди, которых можно назвать честными, Мустафа Найем сказал:
«Виктор Михайлович Пинзенык. Для меня это человек, который действительно прошел большой путь. Вообще, в принципе, конечно, таких людей на таком уровне, я бы сейчас сомневался найти таких людей», — сказал нардеп.
Он предположил, что спустя время можно будет увидеть честных высокопоставленных людей.