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20:34 (мск), источник: Sputnik.by

Президент об Оршанском районе: местные начальники медленно шевелятся

Лукашенко поручил в ближайшее время рассмотреть на правительственном уровне проблемы социально-экономического развития Оршанского района.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил местным властям активизировать социально-экономическое развитие регионов, об этом белорусский лидер заявил в ходе посещения храма города Барань Оршанского района.

Президент посетил в воскресенье город Барань, где поставил свечу в храме, поздравил всех с Пасхой и пообщался с местными жителями.

Проблемы будут решены

«Вы, наверное, знаете, иногда видите, что я, когда приезжаю, обязательно смотрю на эти прекрасные места. Они мне не чужие. Я очень хорошо знаю проблемы, которые складываются здесь — Болбасово, Барань, Орша — в этом регионе. Это один из сложнейших регионов в Беларуси по трудоустройству, занятости населения. Так быть не должно», — заявил Лукашенко в воскресенье.

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Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время в правительстве будут серьезно рассмотрены вопросы развития Оршанского района и этих населенных пунктов.

«Когда-то это был один из развитых районов. Здесь базировалась советская авиация стратегического назначения. Но случилось так, как случилось. И с тех пор, не скажу, что мы уж много сделали, но как-то старались людей занять», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, имеются перспективы для развития малых населенных пунктов в Оршанском районе и самой Орши. Речь идет как о производственном секторе, привлечении инвестиций, так и о строительстве жилья, транспортной инфраструктуре. «Будем развивать этот регион. И в течение года-двух, поверьте, мы в основном снимем те проблемы, которые сегодня существуют», — отметил президент.

Активными должны быть и граждане

«Надо привыкать к тому, что люди должны идти за работой. Не работа к людям, а так, как принято во всем мире», — отметил президент и призвал граждан быть более активными.

Лукашенко отметил: предстоит уделить внимание развитию именно малых населенных пунктов, особенно где есть хорошая инфраструктура. А за счет совершенствования транспортного сообщения жители смогут достаточно быстро добираться на работу в соседние, более крупные населенные пункты.

«И хочу вам публично сказать, что и начальники здесь местные очень медленно шевелятся. Заседание правительства мы проведем здесь, на месте. Но к этому времени вы (руководство на местах) пошевелитесь», — обратился к местным властям президент.

Красивые места приведут в порядок

Как пример Лукашенко рассказал о том, что некоторые объекты продолжают пустовать еще с советских времен.

«Это не дело, что самые хорошие красивые места, удобные для жизни людей, мы не можем привести в порядок. Не скажу, что они не в порядке, но они должны быть еще лучше, и люди должны иметь здесь работу. Вот это главный вопрос, который меня волнует. Дело не в том, что это моя родина. Моя родина сегодня — вся Беларусь. Но это место заслуживает своего развития, потому что инфраструктура здесь соответствующая», — подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко заверил: белорусские люди умеют делать все.

«Порой и люди наши не очень активны, ждут чего-то от Господа, но и власти не всегда шевелятся так, как надо. Я это признаю. Живите долго, крепкого вам здоровья. Все проблемы, поверьте, мы решим», — заключил глава государства.

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