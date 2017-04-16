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20:48 (мск), источник: Sputnik.by

Минэкономики рассказало подробности грядущей либерализации бизнеса

Требования к предпринимателям в Беларуси обещают максимально упростить, а самому бизнесу планируют дать свободу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. После принятия декрета президента о либерализации предпринимательской деятельности темпы роста бизнеса в стране будут ускорены, заявил в эфире телеканала ОНТ глава департамента предпринимательской деятельности Минэкономики Беларуси Петр Арушаньянц.

Проект декрета президента Беларуси Александра Лукашенко о либерализации бизнеса в республике на этой неделе был представлен на общественное обсуждение.

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«Материальные и временные затраты сократятся может и до половины. А принятия решений ускорятся, как и темпы предпринимательской деятельности», — рассказал Арушаньянц.

По словам представителя Минэкономики, все процедуры будут максимально упрощены.

«Декретом будут установлены общие требования для всех по пожарной безопасности и санитарным нормам, они несложные. Если справляетесь — начните работать. Конечно, совсем без контроля оставлять нельзя», — отметил представитель Минэкономики.

Как отметил Арушаньянц, на бизнес давить нельзя. «Наша задача — дать бизнесу свободу», — заключил представитель Минэкономики и добавил, что в подобном виде как в проекте декрета бизнес не либерализирован нигде в постсоветских странах.

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