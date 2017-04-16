Эрдоган поздравил политиков с победой на референдуме по поправкам в конституцию
По предварительным неофициальным данным, 51,3% проголосовавших поддержали принятие поправок, вводящих в Турции президентскую форму правления.
По предварительным неофициальным данным, 51,3% проголосовавших поддержали принятие поправок, вводящих в Турции президентскую форму правления.
АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган по телефону поздравил
Об этом сообщают источники в администрации турецкого лидера.
«Президент поздравил с победой на референдуме председателя Партии справедливости и развития (ПСР),
На данный момент обработано 98% бюллетеней. По предварительным неофициальным данным, 51,3% проголосовавших поддержали принятие поправок, вводящих президентскую форму правления в Турции.