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21:40 (мск), источник: ТАСС

Новые образцы гиперзвукового оружия поступят в войска к 2025 году

Отмечается, что решение поставленных задач не будет возможно без привлечения научного сообщества.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минобороны России сообщило в воскресенье, что к 2025 году в войска будут поставлены новые образцы гиперзвукового оружия. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

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«Государственная программа вооружения 2018 — 2025 включит в себя разработку перспективных видов ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники — прим. ТАСС), — говорится в документе. — В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных образцов ВВСТ следующего поколения».

Отмечается, что решение поставленных задач не будет возможно без привлечения научного сообщества.

В субботу стало известно, что новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» достигла на испытаниях скорости, соответствующей восьми скоростям звука.

Комментарии
5
Алексей Кузнецов
Хочешь мира? Готовься к войне. Советский Союз потому и не допустил в свое время возможности силового решения политических разногласий, что в гонке вооружений не только не отставал, а в некоторых отдельных моментах, опережал своих "заклятых партнеров"! Спасибо нашим ученым за эти прогрессы. Хочется надеяться, что военные разработки как обычно, будут и дальше являться катализатором роста и для коммерческого производственного сектора.
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наталья попова
Помогай ,Господь,нашим военным !!!!!
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ДОН КОРЛЕОНЕ
к тому времени оружие не понадобится. страна раздробится. прочти вангу.
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