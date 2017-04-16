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22:39 (мск), источник: БЕЛТА

Цена на российский газ для Беларуси в 2018 году составит $129, в 2019-м — $127 за 1 тыс. куб.м

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на российский газ для Беларуси в 2018 году составит $129 за 1 тыс. куб м, в 2019 году — $127 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в передаче «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», комментируя итоги переговоров 13 апреля в Москве по поставкам в Беларусь российских нефти и газа, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам вице-премьера, в Москве подписан протокол с Газпромом, где четко обозначены фиксированные цены на газ для Беларуси на 2017−2019 годы, а также отражены подходы по взаимодействию в газовой сфере в будущем.

«В 2018 году цена для газ будет $129 за 1 тыс.куб м, вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ, — подчеркнул вице-премьер. — Если бы все оставалось как до начала переговоров, то цена была бы под $150, поэтому это скидка существенная».

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В 2019 году для Беларуси будет действовать фиксированная цена на газ в размере $127 за 1 тыс. куб м, проинформировал Владимир Семашко.

«А дальше мы должны до окончания очередного цикла договора, а у нас трехгодичный контракт заканчивается концом 2017 года, подписать на 2018-й и 2019 годы в рамках межправсоглашения соглашение между Беларусью и Газпромом — новый контракт, — отметил вице-премьер. — Мы договорились, что на два года документ подпишем, но чтобы нам было понятно, как подписывать, уже в 2019 году надо иметь подходы на 2020−2023 годы. Их взялись сформулировать до 1 июля 2019 года».

Это значит будет обозначена траектория движения Беларуси и России к равным ценам на газ.

При этом он напомнил о планах сформировать в рамках ЕАЭС к 1 июля 2019 года — единый рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года — единого рыка газа.

Также Владимир Семашко отметил, что формула цены на газ для Беларуси будет привязана к цене на газ в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Если ранее было две формулы: и Ямало-Ненецкая, и так называемая равнодоходная, то сейчас осталась одна — все будет привязано к Ямало-Ненецкому округу», — пояснил вице-премьер. По его словам, цену на газ для Беларуси можно было привязать и к Москве, и к Смоленску.

«На разных этапах переговоров рассматривались разные варианты, — рассказал он. — Осталась привязка к Ямало-Ненецкому автономному округу, и путем понижающих коэффициентов цена на газ будет снижаться».

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