Семашко назвал цену на российский газ для Беларуси на следующий год
Как отметил
Как отметил
МИНСК, 16 апр — Sputnik. Цена российского газа для Беларуси в 2018 году составит 129 долларов вне зависимости от конъюнктуры рынка, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье
13 апреля белорусская делегация, которую возглавлял
«Со вторника уже пойдут увеличенные поставки нефти из России в Беларусь. В перспективе — поставка 24 миллионов тонн ежегодно», — рассказал вице-премьер.
По словам Семашко, новые документы подразумевают ряд изменений. Так, в предыдущих соглашениях была прописана обязанность республики поставлять нефтепродукты назад в РФ.
«Это было невыгодно, но мы делали это. Сейчас российские НПЗ выполнили модернизацию и отпала необходимость поставлять Беларуси топливо в Россию. А с учетом того что в РФ цены ниже, то для нас
«Осталась принципиальная форма привязки: сегодня все будет привязано к
Коснувшись газового вопроса, он также отметил, что без прошедших переговоров глав Беларуси и России цена на газ бы составила около 150 долларов. В 2019 же году цена составит 127 долларов, затем стороны заключат новый контракт на два года.