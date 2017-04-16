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22:27 (мск), источник: Sputnik.by

Семашко назвал цену на российский газ для Беларуси на следующий год

Как отметил вице-премьер Беларуси, увеличенные поставки российской нефти начнутся уже со вторника.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Цена российского газа для Беларуси в 2018 году составит 129 долларов вне зависимости от конъюнктуры рынка, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье вице-премьер республики Владимир Семашко.

13 апреля белорусская делегация, которую возглавлял вице-премьер страны Владимир Семашко, подписала документы, основные положения которых были согласованы на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге — о том, что республика с 2018 года будет получать скидку к цене на газ, действующую в течение трех лет. Таким образом, между странами был урегулирован нефтегазовый конфликт, продолжавшийся многие месяцы.

«Со вторника уже пойдут увеличенные поставки нефти из России в Беларусь. В перспективе — поставка 24 миллионов тонн ежегодно», — рассказал вице-премьер.

По словам Семашко, новые документы подразумевают ряд изменений. Так, в предыдущих соглашениях была прописана обязанность республики поставлять нефтепродукты назад в РФ.

«Это было невыгодно, но мы делали это. Сейчас российские НПЗ выполнили модернизацию и отпала необходимость поставлять Беларуси топливо в Россию. А с учетом того что в РФ цены ниже, то для нас из-за поставок туда были издержки — более ста миллионов долларов», — отметил Семашко.

Вице-премьер уверен: с этим пакетом документов все вопросы в сфере вплоть до 2024 года решены.

«Осталась принципиальная форма привязки: сегодня все будет привязано к Ямало-ненецкому автономному округу. Путем понижающих коэффициентов цена будет снижаться для Беларуси», — отметил Семашко.

Коснувшись газового вопроса, он также отметил, что без прошедших переговоров глав Беларуси и России цена на газ бы составила около 150 долларов. В 2019 же году цена составит 127 долларов, затем стороны заключат новый контракт на два года.

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