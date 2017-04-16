Белый дом: Трамп убедил Си Цзиньпина, что КНДР стала для Китая обузой
По словам Кэтлин Макфарленд, Вашингтон хочет дать Пекину время на то, чтобы попытаться убедить Пхеньян начать двигаться к свертыванию ядерной и ракетной программ.
По словам Кэтлин Макфарленд, Вашингтон хочет дать Пекину время на то, чтобы попытаться убедить Пхеньян начать двигаться к свертыванию ядерной и ракетной программ.
ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президенту США Дональду Трампу удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, что КНДР превратилась в обузу для Пекина.
Такое мнение выразила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд, комментируя новый ракетный пуск в КНДР в свете итогов недавнего
«Президент Трамп смог донести до председателя Китая, что Северная Корея больше не является активом. Северная Корея — это обуза. Северная Корея является обузой для всех и угрозой не просто для США, не просто для Южной Кореи, не просто для Японии, не просто для России, но и в действительности для Китая», — сказала советник американского лидера в эфире телекомпании Fox. Она рассуждала об
Экономическое и дипломатическое давление
По словам Макфарленд, Вашингтон в складывающейся ситуации хочет дать Пекину время на то, чтобы попытаться убедить Пхеньян начать двигаться к свертыванию ядерной и ракетной программ. «Нам следует дать председателю Китая
Она также сообщила, что Трамп фактически сразу после прихода к власти в конце января распорядился провести серию межведомственных совещаний, чтобы выработать возможные новые варианты действий в отношении КНДР. Было проведено «широкое исследование», подготовлены «определенные
Комментируя субботний военный парад в Пхеньяне, Макфарленд не уточнила, считает ли администрация США, что в
Кто кого провоцирует?
В свою очередь
«Сейчас сложное время во всем мире, но особенно здесь, в
Между тем один из внешнеполитических советников в аппарате Белого дома, сопровождающий Пенса, сигнализировал на брифинге для журналистов, что США не собираются адресно отвечать непосредственно на нынешний ракетный пуск в КНДР. «В данном конкретном случае, когда они (то есть северяне. — Прим. корр.) потратили время и энергию на неудавшийся запуск, нам нет нужды расходовать на это
Может у Китая лучше получится.