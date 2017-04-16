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00:04 (мск), источник: ТАСС

Белый дом: Трамп убедил Си Цзиньпина, что КНДР стала для Китая обузой

По словам Кэтлин Макфарленд, Вашингтон хочет дать Пекину время на то, чтобы попытаться убедить Пхеньян начать двигаться к свертыванию ядерной и ракетной программ.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президенту США Дональду Трампу удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, что КНДР превратилась в обузу для Пекина.

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Такое мнение выразила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд, комментируя новый ракетный пуск в КНДР в свете итогов недавнего американо-китайского саммита.

«Президент Трамп смог донести до председателя Китая, что Северная Корея больше не является активом. Северная Корея — это обуза. Северная Корея является обузой для всех и угрозой не просто для США, не просто для Южной Кореи, не просто для Японии, не просто для России, но и в действительности для Китая», — сказала советник американского лидера в эфире телекомпании Fox. Она рассуждала об американо-китайских переговорах на высшем уровне, состоявшихся 6—7 апреля в поместье президента США «Мар-а-Лаго» в штате Флорида.

Экономическое и дипломатическое давление

По словам Макфарленд, Вашингтон в складывающейся ситуации хочет дать Пекину время на то, чтобы попытаться убедить Пхеньян начать двигаться к свертыванию ядерной и ракетной программ. «Нам следует дать председателю Китая какое-то время, а также заниматься использованием экономического и дипломатического давления, которое мы и наши союзники можем оказать на Северную Корею», — заявила представитель Белого дома.

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Она также сообщила, что Трамп фактически сразу после прихода к власти в конце января распорядился провести серию межведомственных совещаний, чтобы выработать возможные новые варианты действий в отношении КНДР. Было проведено «широкое исследование», подготовлены «определенные по-настоящему интересные предложения, санкции, дипломатические шаги, санкции второго порядка… и, разумеется, варианты военных действий», отметила Макфарленд. С ее точки зрения, эта подготовительная работа позволила Трампу провести содержательную дискуссию по КНДР с Си Цзиньпином.

Комментируя субботний военный парад в Пхеньяне, Макфарленд не уточнила, считает ли администрация США, что в транспортно-пусковых контейнерах продемонстрированных комплексов на базе восьмиосных колесных шасси действительно находились межконтинентальные баллистические ракеты. «Над нами висит угроза», — утверждала зампомощника Трампа.

Кто кого провоцирует?

В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс, прибывший в Сеул в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, охарактеризовал новый ракетный пуск в КНДР как «провокацию с севера».

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«Сейчас сложное время во всем мире, но особенно здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — полагает Пенс. Выступая на встрече с дислоцированными в Республике Корея американскими военнослужащими, он заверил, что приверженность Вашингтона «историческому альянсу» с Сеулом «никогда не была прочнее». «С вашей и Божьей помощью свобода будет всегда царить на этом полуострове», — сказал Пенс, обращаясь к американским военнослужащим.

Между тем один из внешнеполитических советников в аппарате Белого дома, сопровождающий Пенса, сигнализировал на брифинге для журналистов, что США не собираются адресно отвечать непосредственно на нынешний ракетный пуск в КНДР. «В данном конкретном случае, когда они (то есть северяне. — Прим. корр.) потратили время и энергию на неудавшийся запуск, нам нет нужды расходовать на это какие-то ресурсы», — подчеркнул член делегации вице-президента.

Комментарии
1
Патриот Патриотович
Правильно сделали США, что воздержались.
Может у Китая лучше получится.
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