В Латвии стартуют учения НАТО

«Более 200 эстонских военнослужащих примут участие в учениях НАТО Summer Shield, которые пройдут на латвийском полигоне Адажи с 17 по 30 апреля», — говорится в сообщении.

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Международные военные учения Summer Shield пройдут на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории, в них примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

На учениях будет отрабатываться артиллерийская поддержка, воздушная оборона и разведка, противодействие оружию массового поражения, противотанковая оборона и операции военных инженеров.