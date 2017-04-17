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12:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Интуристам готовят упрощенный въезд

Санкт-Петербург рассчитывает на рост турпотока.

Источник: РИА "Новости"


Решение федеральных чиновников о бесплатных электронных визах для интуристов, посещающих Дальний Восток, вызвало интерес и в других регионах: о том же просят власти Санкт-Петербурга. Распространение практики по всей стране, по предварительным оценкам, позволило бы бюджетам разных уровней заработать дополнительно более 200 млрд руб. Но, подчеркивают эксперты, сначала нужно оценить итоги пилотного проекта во Владивостоке, который стартует только во втором полугодии.

Санкт-Петербург готов апробировать систему электронных виз для отдельных категорий иностранцев. Об этом говорится в письме, отправленном губернатором Георгием Полтавченко председателю Совета федерации Валентине Матвиенко (копия есть у «Ъ»).

По мнению властей города, визовый режим целесообразно упростить в первую очередь для туристов, приезжающих на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки.

В 2016 году Петербург посетили около 700 тыс. деловых туристов и 50 тыс. профессиональных спортсменов, они могли потратить более 20 млрд руб., говорится в письме. Господин Полтавченко, ссылаясь на данные Всемирной туристской организации, указывает, что визовая либерализация уже в первые месяцы повлияет на увеличения турпотока до 30%. они могли потратить более 20 млрд руб., подсчитал он.

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Представитель Георгия Полтавченко не ответил на звонки «Ъ». В пресс-службе Совета федерации сообщили, что Валентина Матвиенко пока не комментирует эту тему. По словам собеседника «Ъ», знакомого с ситуацией, госпожа Матвиенко направила письмо для предоставления отзывов в профильные комитеты.

Член комитета верхней палаты по социальной политике Игорь Фомин подтвердил «Ъ», что сейчас его комитет готовит предложения о целесообразности внедрения электронной визы. Он уточнил, что пилотным регионом уже выступает Приморье: в марте 2017 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощенный визовый режим для посещения свободного порта Владивосток. Теперь интуристы, въезжающие через расположенные в Приморье пункты пропуска, могут заранее бесплатно оформить электронные визы для посещения России, позволяющие находиться в крае до восьми дней.

«Два пункта пропуска по электронным визам во Владивостоке — аэропорт Кневичи и морской порт — планируется запустить в августе, еще 12 должны заработать до 1 февраля 2018 года в других регионах Дальнего Востока, включая Сахалин, Чукотку, Камчатский и Хабаровский края», — объясняет Игорь Фомин. По его словам, возможность въезжать в Россию по электронным визам получат лишь граждане стран, перечень которых отдельно определит правительство. В Минвостокразвития сообщили «Ъ», что этот вопрос должен окончательно решиться до Восточного экономического форума в сентябре. «Я предполагаю, там будет около 20 государств. После того как режим посещения Приморья по электронным визам докажет свою эффективность, этот опыт будет целесообразно распространить и на Санкт-Петербург, Калининград и Сочи», — полагает господин Фомин.

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе называет введение электронных виз в Приморье прецедентом, который «может стимулировать кратный рост турпотока из Китая, Японии и, возможно, из Австралии». Введения электронных виз для деловых туристов, прибывающих в Петербург, может увеличить их поток, но, «учитывая действующие санкции», незначительно, полагает эксперт.

Замминистра культуры (курирует туризм) Алла Манилова поддерживает проработку внедрения электронных виз не только в Петербурге, но и в других регионах. По ее словам, этот вопрос на минувшей неделе поднимался на заседании правительственного координационного совета по туризму во главе с вице-премьером Виталием Мутко, итогом которого стало создание рабочей группы. «Но существует четкая позиция президента: до апробирования упрощенного въезда во Владивостоке никаких других визовых послаблений в одностороннем порядке Россия вводить не будет», — объясняет один из собеседников «Ъ», посещавших заседание.

Георгий Полтавченко уже отправлял обращение об упрощении визового режима президенту 26 декабря 2016 года. По информации главы комитета по развитию туризма Петербурга Андрея Мушкарева, оно сейчас прорабатывается федеральными ведомствами. «Мы надеемся реализовать инициативу уже к чемпионату мира по футболу в 2018 году», — рассчитывает он. Похожий опыт у Петербурга уже есть: с 2009 года существует возможность для безвизового пребывания в городе пассажиров круизных и паромных судов.

Александра Мерцалова; Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

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