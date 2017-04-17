Раздачей президентских грантов НКО займутся эксперты частных фондов

Источник: РИА "Новости"

В экспертный совет нового Фонда президентских грантов будет предложено войти руководителям крупнейших частных фондов, сообщил «Ведомостям» собеседник в администрации президента и подтвердил гендиректор фонда Илья Чукалин. Среди них Лариса Зелькова (благотворительный фонд Владимира Потанина), Елена Чернышкова (благотворительный фонд «Система»), Екатерина Чистякова (фонд «Подари жизнь»), Мария Морозова («Фонд Тимченко»).

Возглавит экспертный совет зампред ВЭБа, бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач.

При нем в Минэкономразвития стартовала программа по поддержке НКО, это сильный экономист, неравнодушный к проблемам гражданского общества, объясняет Чукалин:

На него невозможно оказать давление в части лоббирования.

В экспертный совет также приглашены член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова, руководитель Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, глава Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев, директор РСПП Елена Феоктистова, руководитель движения «Гражданское достоинство» Павел Вдовиченко. «Состав экспертного совета детально обсуждался на координационном комитете, на сегодня ни одного согласия не получено, на этой неделе мы вышлем им приглашения. Совет должен начать работу к 31 мая», — поясняет Чукалин. Состав сбалансирован — в нем будут ученые, попечители культурных проектов, известные общественные деятели, обещает он: «В совет включались люди из частных фондов, так как требования к экспертизе у них гораздо строже».

В 2017 г. Фонд президентских грантов проведет два конкурса, первый начнется уже 17 апреля.