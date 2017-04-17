Командующий ТОФ побывал с визитом в Корее
Вслед за отрядом боевых кораблей Тихоокеанского флота и сам командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц прибыл в расположение
Вслед за отрядом боевых кораблей Тихоокеанского флота и сам командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц прибыл в расположение
Визит командующего ТОФ в Республику Корея продлился три дня.
В ходе визита состоялась встреча адмирала Сергея Авакянца с командующим Боевым командованием ВМС Республики Корея
В свою очередь
Напомним, что отряд боевых кораблей ТОФ, выполняющий задачи дальнего похода с 1 апреля, зашел в южнокорейский порт Пусан 11 апреля.
В ходе дальнего океанского плавания корабли совершат ещё шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в
Кроме того, в ходе визита в Корею командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц в ходе протокольного визита встретился с командующим командованием подводных сил
Адмирал Сергей Авакянц и
Российская делегация посетила
После протокольной встречи российская делегация посетила корейскую
Визит командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца в Республику Корея состоялся с 12 по 14 апреля в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ.
Василий Буслаев.