Командующий ТОФ побывал с визитом в Корее

Визит командующего ТОФ в Республику Корея продлился три дня.

В ходе визита состоялась встреча адмирала Сергея Авакянца с командующим Боевым командованием ВМС Республики Корея вице-адмиралом Чон Чжин Собу, осмотр военно-морской базы, посещение эсминца «Кан Гам Чхан». Кроме этого, командующий Тихоокеанским флотом встретился с генеральным консулом Российской Федерации в Пусане и представителями городских властей.

В свою очередь вице-адмирал Чон Чжин Соб посетил флагман ТОФ — гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

Напомним, что отряд боевых кораблей ТОФ, выполняющий задачи дальнего похода с 1 апреля, зашел в южнокорейский порт Пусан 11 апреля.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершат ещё шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и мировом океане, а также дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества России со странами АТР.

Кроме того, в ходе визита в Корею командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц в ходе протокольного визита встретился с командующим командованием подводных сил военно-морских сил (ВМС) Республики Корея контр-адмиралом Пак Но Чхоном в военно-морской базе Чинхэ.

Адмирал Сергей Авакянц и контр-адмирал Пак Но Чхон обсудили вопросы истории подводного флота двух стран и затронули тему военного образования.

Российская делегация посетила Военно-морскую академию, где ознакомилась с учебным процессом будущих офицеров ВМС Республики Корея. В ходе встречи состоялся обмен сувенирами с военно-морской символикой.

После протокольной встречи российская делегация посетила корейскую дизель-электрическую подводную лодку, где ознакомилась с вооружением, боевыми возможностями корабля и бытом моряков-подводников.

Визит командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца в Республику Корея состоялся с 12 по 14 апреля в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ.

Василий Буслаев.