Сразу три американских авианосца планируют отправить к берегам Южной Кореи

Источник: U.S. Navy

По его данным, прежде всего американский атомный авианосец «Карл Винсон» (Carl Vinson) войдет в Японское море к 25 апреля.

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«США обсуждают с нашим правительством совместные учения с участием ударной группы авианосца», — приводит агентство слова своего источника. Помимо «Карла Винсона» в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы «Рональд Рейган» (CVN 76) и «Нимиц» (CVN 68). Ранее ожидалось, что «Карл Винсон» вместе с группой других кораблей подойдет к берегам Кореи 15—16 апреля , когда в КНДР отмечалась 105-я годовщина со дня рождения первого северокорейского президента Ким Ир Сена — деда нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына. Накануне в Южной Корее и Японии появились сообщения о неудачном пуске в КНДР баллистической ракеты.

Теперь ожидается, что очередное ракетное испытание Пхеньян проведет примерно 25 апреля по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии (КНА)

Нахождение сразу трех авианосцев, с военной точки зрения, беспрецедентный случай, тем самым США прямо показывают свой подход в отношении КНДР, отметил источник агентства Рёнхап.

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«Правительство Дональда Трампа действиями демонстрирует силу сдерживания Северной Кореи, и ожидается, что оно и впредь будет совершенно не таким, как при прежней администрации», — приводит агентство слова источника. В настоящее время в Сеуле находится с визитом вице-президент США Майк Пенс, в планах которого — посещение разделяющей Корею демилитаризованной зоны и переговоры с временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном, в том числе о мерах по сдерживанию ядерной и ракетной программ КНДР. Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала в стране была отстранена от власти и на 9 мая назначены досрочные выборы. От их исхода может зависеть реализация планов прежней сеульской администрации по размещению в Южной Корее новейшей американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD и международных усилий, направленных на то, чтобы добиться прекращения ядерной и ракетной программ КНДР.

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