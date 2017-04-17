Полпред ДФО попал в тройку самых богатых членов правительства РФ
Юрий Трутнев с 2015 года удвоил свой заработок.
Юрий Трутнев с 2015 года удвоил свой заработок.
Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам 2016 года стал одним из самых богатых людей в правительстве России.
Согласно декларации и доходах членов правительства РФ,
Полпред президента в ДФО задекларировал четыре элитные иномарки: BMW X6 М50D, Porsche Cayenne Turbo,
Супруга Юрия Трутнева в 2016 году заработала почти 835 тыс. рублей. Она владеет автомобилями BMW X6 М50D, Porsche Cayenne Turbo и Nissan Patrol.
В правительстве РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Юрий Трутнев стал самым богатым полномочным представителем президента РФ в федеральных округах. По официальным данным, он заработал 153,8 млн рублей. Самым низкооплачиваемым коллегой