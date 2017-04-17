Полпред ДФО попал в тройку самых богатых членов правительства РФ

Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам 2016 года стал одним из самых богатых людей в правительстве России. Вице-премьер заработал почти 357 млн рублей, уступив только министрам Михаилу Абызову и Льву Кузнецову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно декларации и доходах членов правительства РФ, вице-премьер за 2016 год заработал свыше 356,9 млн рублей. Вместе с супругой Юрий Трутнев владеет двумя домами площадью 345,6 и 170,8 кв. м., а также несколькими нежилыми помещениями.

Полпред президента в ДФО задекларировал четыре элитные иномарки: BMW X6 М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4MATIC и Nissan Patrol. В гараже нашлось место для квадроцикла, снегохода и автоприцепа.

Супруга Юрия Трутнева в 2016 году заработала почти 835 тыс. рублей. Она владеет автомобилями BMW X6 М50D, Porsche Cayenne Turbo и Nissan Patrol.

В правительстве РФ вице-премьер занял третье место по доходам, уступив министру Михаилу Абызову, который заработал 520,9 млн рублей, и министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову, он задекларировал 582,1 млн рублей.