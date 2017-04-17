Коммунисты пойдут против правительства на Первомае в Хабаровске

Хабаровск, 17 апреля, AmurMedia.

Представители КПРФ в Хабаровском крае планируют провести антикоррупционный митинг 1 мая в Хабаровске. При этом маршрут будет будет двигаться в направлении, обратном правительственной колонне, сообщил корр. ИА AmurMedia секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Станислав Сливко.

Ранее редакция сообщала, что антикоррупционный митинг коммунистов Хабаровского края прошел в краевой столице 16 апреля на Комсомольской площади. Собравшиеся требовали расследования коррупционных дел, а также отставки федерального и краевого правительства.

Как сообщил секретарь краевого комитета КПРФ Станислав Сливко, первомайский митинг также будет антикоррупционным.

— Первое мая — день борьбы за свои права. В то время, как члены правительства края, и, возможно, депутаты будут пытаться идти под лозунгами единства с Путиным, с «Единой Россией», мы призываем в нашу колонну всех, кто протестует против коррупции и преступлений против своего народа. Сегодня мы подадим заявку на проведение данного шествия. Планируется действительно массовая демонстрация, — рассказал Станислав Сливко.

Примечательно, что маршрут шествия будет радикально изменен. Ожидается, что шествие будет идти от площади Ленина до Комсомольской площади, в направлении, обратном официальной колонне.

— Это «ЕР» вздумала ходить с Комсомольской на Ленина. А мы возвращаем все к корням, как было при советской власти. Старожилы еще помнят, что раньше колонны двигались наоборот, — подытожил Станислав Сливко.