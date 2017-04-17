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05:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

Чуть беднее за год стали сенаторы от Иркутской области

Два члена Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области отчитались о своих доходах и имуществе за 2016 года.

Источник: Reuters

Как следует из информации, размещённой в апреле 2017 года на сайте верхней палаты парламента, Вячеслав Мархаев и Виталий Шуба заработали в прошлом году меньше, чем в предыдущем.

Вячеслав Мархаев, представляющий в Совете Федерации правительство Иркутской области, за прошлый год получил доход в 5 267 022,87 рублей, что немного меньше, чем годом ранее. А его супруга — 1 657 543,43 рублей. За год сенатор так и не обзавёлся собственным автомобилем. Он по-прежнему единолично владеет жилым домом площадью 335 кв. м, земельным участком, частью недвижимости, в том числе коммерческой, — совместно с супругой.

Виталий Шуба, представляющий Законодательное собрание Иркутской области, за прошлый год заработал 6 927 114,76 рублей, что почти на 1,8 млн рублей меньше, чем в 2015 году. Доход супруги и детей не указан. Сенатор владеет тремя земельными участками и тремя домами общей площадью почти 1,1 тыс. кв. м и долей в квартире. У Виталия Шубы есть два автомобиля — «Land Rover Range Rover Sport» и «Lexus RX350».

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